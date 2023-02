Serie A – Torino: Sengo ammonisce la Juventus in vista del derby della Mole

Il difensore del Torino Wilfried Singo invia un messaggio di avvertimento alla Juventus prima di affrontare il campionato italiano martedì prossimo.

Lo scorso lunedì, il 22enne difensore Segna il pareggio Nel 2-2 contro la Cremonese in campionato. Dopo aver sostituito Ola Aina nella ripresa, il nazionale ivoriano ha segnato un gol strepitoso. Questo è il primo gol stagionale di Singo per la squadra di Ivan Juric.

“Sono contento del primo gol dell’anno che ho segnato. Peccato ancora per il risultato. Questo gol è per la squadra e per tutti. Ci siamo preparati bene e abbiamo giocato bene nel primo tempo. Dovevamo vincere e abbiamo abbiamo avuto delle occasioni, ma abbiamo commesso degli errori nel secondo tempo e dobbiamo lavorare”.Secondo la stella Toro, ha detto Novità sul Toro

In vista del Derby de la Mole di martedì 28 febbraio all’Allianz Stadium, ecco svelate le ambizioni di Singo. “Ho fatto un buon lavoro per aiutare la squadra. Penso che dobbiamo lavorare di più. Beh, dobbiamo essere concentrati e dobbiamo lavorare sodo. Mi concentrerò sui cross e uno contro uno. Spero di segnare. “ha avvertito il giocatore ivoriano, che ha anche un assist dall’inizio della stagione, dopo aver giocato 17 partite durante il passaggio in Serie A.

Il Torino è un punto sotto la Juventus (settima). Così il derby di Torino si preannuncia divertente.