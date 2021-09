Sei pazienti hanno ricevuto un cuore artificiale da Carmat in Germania e in Italia

La società francese Carmat ha annunciato mercoledì che il suo cuore artificiale è stato trapiantato a sei pazienti da luglio in Germania e in Italia, operazioni che le hanno permesso di raggiungere i suoi primi due milioni di euro di vendite dal suo lancio nel 2008.

In un comunicato l’azienda – che a luglio ha annunciato la vendita del primo esemplare del suo cuore artificiale Aeson – ha annunciato di “aver potuto realizzare le sue prime vendite in Europa grazie a 6 impianti finora eseguiti, di cui 4 presso l’Ospedale Tedesco e 2 a Napoli” in Italia.

Ha osservato che “il Centro Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli è stato il primo a trapiantare un cuore artificiale in un contesto commerciale il 15 luglio 2021”.

Questo cuore ha lo scopo di offrire un’alternativa terapeutica ai pazienti con insufficienza cardiaca biventricolare.

La medtech, qui a realisé une augmentation de capital de 56 million d’euros en mars, indique que ces premières ventes lui on permis d’engranger deux million d’euros au troisième trimestre 2021, après un chiffre d’affau coeurs first half.

Presso la sede di Carmat, 29 agosto 2018, a Bois-d’Arcy, vicino a Parigi (AFP / Archivi – BERTRAD GUAY)

Durante i primi sei mesi del suo anno fiscale, Karmat ha registrato una perdita netta di 25,4 milioni di euro, rispetto a una perdita di 20,8 milioni dell’anno precedente.

Nel dicembre 2020, Carmat ha ottenuto la marcatura CE in Europa, che le ha dato il via libera per commercializzare il suo nucleo artificiale in Europa.

“Au cours du second semistre, la société se concentrera sur la commercialization de son produit en Allemagne, le plus grand marché européen, et abordera de manière plus opportune un ou deux autres pays de l’Union européenne, dont l’Italie”, précise il gruppo.

“Il feedback molto positivo sugli impianti Aeson, sia nel contesto commerciale che negli studi clinici, rafforza la nostra convinzione che il nostro dispositivo rappresenti una vera alternativa al trapianto di cuore”, ha osservato nel comunicato stampa il CEO di Carmat, Stefan Bate.

“Ci aspettiamo che ci saranno dieci centri europei, principalmente in Germania, commercialmente attivi entro la fine del 2021”, ha detto.