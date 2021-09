L’operazione segreta “Persepolis” di EL.AS. Rilevamento di un circuito internazionale di contraffazione

L’inchiesta è stata soprannominata “Persepoli” a causa del gran numero di iraniani che vi hanno partecipato Rete di falsari e trafficanti. L’operazione segreta per identificarli e arrestarli è stata lanciata nel giugno 2016 grazie alle informazioni dei servizi di sicurezza britannici. E ‘stato completato sei mesi dopo, con il caso archiviato da Attica Security A spese di più di 30 stranieri. Tra loro c’è un cittadino algerino di 33 anni, che – secondo Con informazioni da “K”Condannato in Spagna per attività terroristica e per i suoi legami con l’organizzazione Paese islamico.

Quattro anni e mezzo dopo, la polizia arresta nuovamente tre degli accusati per la loro partecipazione a quell’episodio. Direzione Stranieri Attica. Secondo la nuova indagine della polizia greca, poco dopo il loro rilascio, nel 2019-2020, sono stati riattivati ​​falsificando passaporti e carte d’identità greci, spagnoli, francesi e inglesi. Sono accusati di aver venduto documenti di viaggio falsi agli immigrati ad Atene per 250-800 euro, fino al loro arresto, mercoledì scorso a Sipoli, mentre “K” è stato segnalato Ci sono forti indicazioni che stessero affiggendo passaporti e carte d’identità falsi nei loro legami con la Francia.

Una tattica simile è stata seguita nel 2016. I documenti del tribunale di quel periodo mostrano che i detenuti dell’Operazione Persepolis usavano Atene come quartier generale per falsificare passaporti, poi li distribuivano a compagnie di corriere per i loro clienti in Germania, Francia, Spagna e altrove. I loro soldi bonus sono stati raccolti attraverso società di cambio, come Money Gram.

filigrane

Da EL.AS. Si scopre che un iraniano di 49 anni ha interpretato il falsario. Viene descritto come il responsabile di un laboratorio a Sibulia, dove produceva documenti di viaggio completamente falsi o, su richiesta, alterava – “falsificati” in gergo poliziesco – passaporti e carte d’identità originali modificando la foto, il nome e l’altezza del titolare.

L’interesse per il caso Ciò che ha attirato l’attenzione della Direzione della Polizia Stranieri è che il 49enne è stato in grado di apporre filigrane su documenti di viaggio falsi per vari paesi dell’UE, ostacolando seriamente gli sforzi della polizia per individuarli. Nella sua tana sono stati trovati anche timbri di ingresso e uscita per paesi terzi contraffatti, un nuovo tipo di carte d’identità plastificate per Belgio, Francia e Italia, 44 passaporti europei dichiarati rubati o smarriti, ecc.

Secondo i fatti dell’indagine, un cittadino marocchino di 37 anni è stato inizialmente preso di mira dalle forze dell’ordine. DESCRIZIONE EL.AS. Come quello che prendeva ordini da clienti stranieri e poi li mandava al falsario. I due incontri si sono tenuti presso la stazione della metropolitana di Sibulia, l’ultimo dei quali sotto la sorveglianza della polizia straniera.

Detenuti in attesa di giudizio

Ieri, dopo essersi scusate con l’investigatore, i tre detenuti sono stati condannati alla custodia cautelare e rinviati in carcere. Il loro quarto partner, un cittadino algerino di 44 anni, sfugge all’arresto ed è ricercato.