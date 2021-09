Alexis Tsipras ha inviato messaggi specifici alla classe media, ai pensionati e ai dipendenti del settore privato e pubblico, ma anche alle piccole e medie imprese, lo scorso fine settimana a TIF.

Dallo stesso punto in cui Kyriakos Mitsotakis ha rilasciato le sue dichiarazioni una settimana fa, Alexis Tsipras ha impostato il quadro per la transizione di Syriza, pur non chiedendo elezioni. La frase “Sono un cittadino della classe media, il signor Mitsotakis non sa quanto fare una pagnotta” mostra le tattiche che utilizzerà per affrontare questa classe.

Quasi all’inizio dell’intervista, Alexis Tsipras ha lanciato il guanto al primo ministro, invitandolo a indire le elezioni “se ne avesse avuto il coraggio”.

“Ho detto l’anno scorso che non sarei diventato Mitsotakis. Secondo la costituzione, il signor Mitsotakis ha la responsabilità di provocare le elezioni quando vuole. “Se ha il coraggio e se osa, lo dichiari, è nel suo mani”, ha detto in modo caratteristico, rispondendo alla domanda di un giornalista.

“L’anno scorso in un momento come questo ti ho detto che in una crisi pandemica è del tutto irrazionale per un governo contemplare le elezioni. Ecco Rhodes, ecco il salto. Se è irresponsabile, lasciamolo fare. Quello che dobbiamo fare è essere preparati .” Tra le altre cose, un’altra questione riguardava la possibilità di tenere elezioni. “Non è nella mia cultura praticare una tale opposizione”, ha detto, riferendosi alle insistenti suppliche di Mitsotakis quando Syriza era al governo. “Siamo pronto, se ha il coraggio di assumersi questa responsabilità, se ne vada».

Particolarmente significativo è stato l’impegno assunto nel suo discorso alla TIF di formare un governo che non sarebbe composto interamente da membri di SYRIZA. Sarà invece fornito a persone di più ampia fama sociale.

Alexis Tsipras ha spiegato che questo elemento sarà presente nel caso di un governo progressista sostenuto da più di un partito previa consultazione con il partner oi partner di governo. Ma si applicherà anche se Syriza forma un governo indipendente.

Classe media, pensionati

Alexis Tsipras ha osservato che le misure che ha annunciato nel suo discorso di sabato sera sono completamente costose. Secondo l’analisi dell’opposizione ufficiale, il costo delle azioni annunciate da Alexis Tsipras a TIF ammonta a 5 miliardi di euro. Tale importo, infatti, corrisponde all’onere finanziario solo fino al 2023, quando scadranno le misure anticipate, in particolare le agevolazioni fiscali, proposte dal capo di Syriza.

In particolare, le misure permanenti contenute nelle dichiarazioni sono complessivamente 1,6 miliardi per il prossimo anno. È suddiviso in 500 milioni di euro per le spese relative al sistema sanitario nazionale, mentre il costo totale in 4 anni è di 2 miliardi di euro. La spesa delle proposte per l’istruzione è di 186 milioni di euro, mentre il costo in 4 anni è di 740 milioni di euro. Si stima in circa 400 milioni l’abolizione del contributo di solidarietà del reddito di 40.000 euro nonché la progressiva riduzione del reddito fino a 60.000 euro. L’importo corrispondente è l’importo dell’annullamento della tassa di lavoro, mentre la restituzione dell’imposta di produzione sull’olio agricolo è stimata in 100 milioni.

Le misure temporanee proposte da Alexis Tsipras riguardano rispettivamente il periodo dell’epidemia e della recessione provocata dall’economia nazionale. Pertanto, la cancellazione del debito per il periodo della pandemia è stimata in 1,7 miliardi di euro, mentre la riduzione dell’imposta selettiva sul carburante costerà 1,5 miliardi di euro. Queste misure ammontano a 3,2 miliardi di dollari.

Infine, viene determinato il costo di meno di 100 milioni delle proposte di assistenza individuale di Alexis Tsipras, come la tariffa sociale per il PPC, l’estensione dell’indennità di riscaldamento e l’indennità di emergenza per le vittime di fucilazione, allevatori e agricoltori.

Alla domanda sui pensionati, a. Tsipras ha osservato che alla presenza del Primo Ministro al TIF, la parola “pensionato” non è stata ascoltata e lo ha accusato di “ingannarli con la tredicesima pensione”.

“È un gruppo sociale che il signor Mitsotakis ha ingannato così come la classe media. Prima delle elezioni ha detto che avrebbe mantenuto la nostra tredicesima pensione. Non solo è fallita, ma ha dato questo miliardo per privatizzare l’assicurazione integrativa con il potenziale di 70 miliardi di buchi neri in futuro”, ha affermato.

Ha anche toccato la questione delle pensioni in sospeso, dicendo: “Abbiamo ricevuto 400.000 pensioni in sospeso e siamo stati in grado di ridurle al 70%”.

Ha aggiunto che abbiamo consegnato più di 120.000 pensioni dovute e ricevuto critiche dall’ex ministro del Lavoro, Giannis Fruzis, come accaduto durante il n. Le pensioni dovute hanno nuovamente raggiunto i 400.000.

“Dove la famigerata digitalizzazione risolverà il nostro problema?” Ha chiesto, sottolineando che come soluzione il governo trova di fornire ai privati ​​soldi che verranno pagati dai contribuenti, ma non ha ancora risolto il problema.

Inoltre, ha sottolineato che il governo annulla il contributo di solidarietà dei dipendenti del settore privato ma non con il pubblico e i pensionati. “Spero che si rendano conto di quanto sia ingannevole e quanti dati ha”, ha detto.

Piccole e medie imprese

È stata posta una domanda al sig. Tsipras riguardo al fatto che il governo Mitsotakis sta “passando” i soldi del fondo di recupero dalle banche regolari e non dalla Banca di Sviluppo.

Il Presidente di SYRIZA-PS ha risposto che in altri Paesi (es. Italia) la discussione su come utilizzare i fondi del piano di risanamento ha portato a un cambio di governo, mentre nel nostro Paese non si è svolto il relativo dibattito pubblico. Il signor Mitsotakis ha accusato che il trasferimento di fondi dalle banche regolamentate esclude sostanzialmente la stragrande maggioranza delle PMI, in quanto ritenute non ammissibili dalle quattro banche regolamentate.

“Sfrutterò la banca di sviluppo”, ha aggiunto Tsipras, aggiungendo che per l’élite al potere, le piccole e medie imprese sono “zombi”. Ha anche detto che c’erano preoccupazioni simili in Portogallo che non erano presenti in Grecia.