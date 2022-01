Rotte e “pesca” dei clienti e smantellamento del circolo del traffico di migranti

Il siriano, che presumibilmente vive in Svezia, è la mente dell’episodio Traffico di migranti Chi “caccia” le persone dai social media in poi tacchino Li portò via terra in Grecia e da lì in barca in Albania, o direttamente in Italia in barca a vela. L’arena ha iniziato a occupare le autorità a partire dal 23 aprile 2020, quando è diventata la prima arresti Trafficanti, senza che la polizia sapesse fino ad allora che sono membri di una cerchia più ampia. Il giorno dell’operazione in Grecia, Italia e Albania, sei siriani e sette ucraini, che in seguito si sono rivelati piloti o membri dell’equipaggio su barche che trasportavano migranti, erano stati arrestati.

Come funziona il circuito

I membri del circolo trasportavano gli immigrati in due modi. Uno era il loro trasporto diretto verso la costa salentina in Italia. L’altro era via Evros e da lì a Salonicco e poi in Albania o Preveza e Corfù e da lì in motoscafo fino alla costa italiana.

Arresto a Batizia

Nell’ambito dell’operazione del 19 gennaio, agenti di polizia del Dipartimento Migrazione della Direzione degli Stranieri si sono recati in Italia e in Albania, e, rispettivamente, agenti di polizia dei paesi limitrofi sono venuti nel nostro Paese per uno scambio di informazioni sotto il coordinamento di Europol. Sono stati arrestati in totale 29. Nel nostro Paese il siriano che possiede un negozio in Batsia Aveva un ruolo regionale. I restanti arresti sono stati effettuati in Albania e in Italia. Sono state censite 28 case, di cui 15 in Albania, 11 in Italia e 2 nel nostro Paese. Le autorità ritengono che i sospetti, la maggior parte dei quali di origine irachena e siriana, appartengano a una rete criminale di circa 80 membri che si dice sia responsabile di almeno 30 operazioni di contrabbando.