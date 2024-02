Il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica non dovrebbe essere una piattaforma di attivisti!

Campus Gérard Mégy del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica. – Credito: www.alamy.com / Alamy Foto Stock / Abaca

controRicercatori e docenti-ricercatori Siamo molto legati al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e all'alta qualità della ricerca generalmente svolta lì, sia nelle discipline umanistiche che nelle scienze dure. Deploriamo inoltre la troppo frequente diffamazione a cui è sottoposta questa istituzione da parte di persone che non la conoscono.

Per questo motivo temiamo che la sua reputazione venga offuscata dal comportamento intransigente di alcuni dei suoi rappresentanti e contatti. L'articolo pubblicato in Rivista del CNRS Sotto il titolo “Scrittura completa oltre il punto medio” E' l'ultimo certificato. Scritto da un giornalista che ha raccolto le opinioni di docenti, ricercatrici e ricercatrici favorevoli all'uso della scrittura e Il cosiddetto linguaggio “comprensivo”.Lo sostiene quindi pienamente, anche se questo modello è molto controverso, anche da parte dei linguisti del Centro nazionale per la ricerca scientifica.

Fuori dal quadro scientifico

Sicuramente, cosa c'è di sbagliato nell'esprimere un punto di vista da parte di un giornalista? Niente, almeno non presentato come tale e non come un dato oggettivo. Ma in questo caso l'articolo è affisso su una delle finestre del Centro nazionale per la ricerca scientifica, conferendogli uno status speciale: un fatto scientifico dimostrato e sigillato dall'istituzione.

Leggi anche Alan Bentollila: “Le chiacchiere sulla scrittura comprensiva sono chiacchiere da ignoranti”.

Generalmente, Rivista del CNRS […] Per saperne di più