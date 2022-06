PHNIX partecipa a Mostra Convegno Expocomfort 2022 per presentare le pompe di calore R290 adatte a tre tipologie di utilizzo

Estrazioneofferta commerciale

CantonCinaE il 28 giugno 2022 /PRNewswire/ – La Mostra Convegno Expocomfort (MCE) è una delle fiere più prestigiose del settore HVAC. starà in piedi Milanoin Italia, dal 28 giugno alVersettoprossimo luglio. PHNIX parteciperà all’evento per presentare l’innovativa gamma di pompe di calore R290 adatta a tre tipologie di utilizzo, tra cui lo scaldacqua e pompa di calore all-in-one airExpert R290, la serie R290 GreenTherm per riscaldamento domestico, condizionamento e acqua calda ( ACS). e la soluzione per il riscaldamento dell’acqua in pompa Thermo R290 per le aziende.

In qualità di produttore leader di pompe di calore in Cina, focalizzato su prodotti a risparmio energetico e rispettosi dell’ambiente, PHNIX esporrà in fiera tecnologie e prodotti avanzati per pompe di calore, inclusa l’intera gamma di pompe di calore R290 adatte a tre tipi di utilizzo. Gli esperti di prodotto PHNIX saranno inoltre a disposizione per condividere con i visitatori la più recente tecnologia delle pompe di calore e informazioni sul settore.

La serie R290 GreenTherm per riscaldamento, condizionamento e ACS, nonché lo scaldabagno a pompa di calore R290 airExpert all-in-one, saranno esposti in vetrine trasparenti che consentiranno ai visitatori di scoprire la struttura interna delle pompe di calore e di comprenderne facilmente il design unico .

Prodotti offerti da PHNIX a MCE:

Riscaldamento e condizionamento della casa + pompa di calore ACS

– Pompa Riscaldamento Aria e Acqua R290, Serie GreenTherm.

Pompa per riscaldamento aria e acqua R32, serie HeroPremium

Serbatoio d’acqua multiuso

ventilatore dell’acqua

Deumidificatore per aria pulita

Scaldabagno a pompa di calore tutto in uno

-R290 Air Experts 300 litri

-R290 Air Experts 100 litri

-Esperto-Titano

Soluzione aziendale per il riscaldamento dell’acqua in pompa di calore

HeatMaster .-Serie R290

-PolariesPro.serie

Dall’inizio dell’epidemia, questa è la prima volta che esperti di prodotti cinesi partecipano di persona alla mostra e incontrano i visitatori. Sarà una grande opportunità per noi condividere le nostre idee e prodotti innovativi in ​​pompe di calore eco-compatibili con i leader del settore”, ha affermato Peter Wang, vicedirettore generale per gli affari internazionali di PHNIX International. Non vediamo l’ora di incontrare i nostri visitatori nel Padiglione 7, Stand K49, durante la fiera.

A proposito di PHNIX

In qualità di produttore leader di pompe di calore in Cina, PHNIX è un’azienda internazionale specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di pompe di calore e soluzioni di risparmio energetico. Quasi il 50% dei prodotti PHNIX viene esportatoEuropae il Nord America e altri mercati d’oltremare. Per ulteriori informazioni su PHNIX e sui suoi prodotti, visitare www.phnix-e.com.

immagine-https://mma.prnewswire.com/media/1847687/1.jpg

Anche questi comunicati stampa potrebbero interessarti TOMAGOLD CORPORATION (TomaGold o la Società) è lieta di annunciare i risultati della sua assemblea generale e speciale annuale degli azionisti tenutasi oggi in forma mista. Tutti i candidati elencati in… Lo ha annunciato Kensing, LLC (Kensing or the Company), produttore leader di vitamina E naturale, steroli vegetali e tensioattivi altamente purificati e una società in portafoglio di One Rock Capital Partners, LLC (One Rock). .. GUANGZHOU, CINA, 28 giugno 2022 /PRNewswire/ — Mostra Convegno Expocomfort (MCE) è una delle più prestigiose fiere del settore HVAC. Si terrà a Milano, in Italia, dal 28 giugno… Caratteristiche principali I risultati delle analisi di perforazione accrescono il potenziale del progetto Moblan Lithium presso Eeyou Istchee Baie-James. Diverse nuove pegmatiti spodumne sono state identificate in South Moblan, South East Extension, Moleon e… IG Wealth Management ha annunciato oggi riduzioni delle commissioni di gestione, modifiche alle strategie di investimento e modifiche al nome, nonché un cambio nel gestore di portafoglio per alcuni fondi. Questi cambiamenti… Il Ministro dell’Economia e dell’Innovazione, Ministro incaricato dello Sviluppo Economico Regionale e membro del Parlamento di Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, invita i rappresentanti dei media a una conferenza stampa sul Gruppo ADF. Data: …

Comunicato stampa inviato il 28 giugno 2022 alle ore 11:44 e distribuito da: