Scopri gli argomenti per gli esami specialistici

13:58, stanno per iniziare gli esami di specialità. Alunni e supervisori si mettono in fila. Ma non tutti. Rue Turbiguet, davanti al Lycée Turgot, nel cuore di Parigi Decine di insegnanti in sciopero convocati per sorvegliare gli esami ma che hanno scioperato – sventolano uno striscione bianco: “Se ci dai 64, ti restituiremo il 68 maggio.”. “Abbiamo deciso di scioperare come gli altri giorni”.Dettagli del professore di geografia. Continueremo domani e giovedì.Segue il professore che si dice “molto arrabbiato”.