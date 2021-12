Scienziati che credono che l’universo non abbia inizio (e sfidano l’idea dello spazio-tempo) | Dottor Techno | rivista

La relatività generale ci riporta indietro di 13,8 miliardi di anni, ai momenti immediatamente successivi al Big Bang.

Se ti chiedono dell’inizio dell’universo, il Big Bang è la prima risposta che viene sicuramente in mente.

Ci sono studiosi, tuttavia, che si chiedono Quello è stato l’inizio

Ora un giovane ricercatore va oltre e forse lo conferma Non c’è stato nemmeno un inizio.

Questo è Bruno Pinto, ricercatore del Dipartimento di Scienze Matematiche dell’Università di Liverpool nel Regno Unito.

Pinto è coautore di un articolo accademico intitolato Se il tempo non avesse inizio, che è ancora al vaglio di altri esperti.

Getty Images Il Big Bang è la visione tradizionale che abbiamo sull’origine dell’universo.

La sua teoria differisce dalla nozione tradizionale che abbiamo del passare del tempo, che evoca a passato infinito Vede il Big Bang come un altro evento nell’universo che è sempre esistito.

Qual è la proposta di Pinto e come sfida ciò che sappiamo sull’evoluzione dell’universo?

oltre la singolarità

La sua fisica moderna due teorie che ci aiutano a spiegare l’universo.

La singolarità è il limite in cui la relatività non è più sufficiente a spiegare ciò che sta accadendo lì.

Da un lato è Meccanica quantistica, che descrive le particelle subatomiche e le loro interazioni.

D’altra parte, c’è un file relatività generale, che funziona bene per spiegare la gravità che governa ciò che accade nel mondo macroscopico.

La teoria della relatività generale ci porta a questo 13,8 miliardi di anni Torniamo ai momenti immediatamente successivi al Big Bang, quando tutto esisteva su piccola scala.

Tuttavia, quella teoria di Einstein breve Quando si spiega cosa è successo al momento del Big Bang, o cosa è successo prima.

Questo è ciò che chiamano gli esperti “esclusività”, cioè il punto in cui la teoria della relatività non spiega più ciò che sta accadendo.

In questa singolarità, la materia è così compressa che la gravità diventa molto forte su scale subatomiche.

Quindi quello di cui abbiamo bisogno per spiegare cosa è successo durante e prima di quella singolarità è una teoria Autismo Meccanica quantistica e relatività generale.

Questo è ciò che gli esperti chiamano a Teoria quantistica della gravità, dove la gravità può essere spiegata a livello quantitativo e aiutare a descrivere cosa succede a quelle scale.

È qui che entra in gioco il suggerimento di Pinto.

GETTY Bento sfida la nozione tradizionale di spazio-tempo.

atomi spaziotemporali

Nel suo articolo, Pinto si basa sulla teoria degli insiemi causali, un approccio alla gravità quantistica che afferma che lo spaziotempo è costituito da alcuni costruzioni, gli “atomi dello spaziotempo” che compongono gli elementi.

In questo modo, la teoria dei gruppi causali risolve il problema della singolarità, perché secondo il suo punto di vista non ci possono essere niente di più piccolo Da un briciolo di spazio-tempo.

Getty La teoria degli insiemi causali si basa sul concetto di “atomi spazio-temporali”.

“Secondo la teoria degli insiemi causali, ciò che percepiamo come il passare del tempo corrisponde a La nascita di nuovi elementi del gruppo causale”, ha detto Pinto alla BBC Mundo.

“Come chiamiamo ‘attualmente’ È la nascita di un nuovo elemento”.

Non abbiamo un inizio

Il lavoro di Pinto parte da questa idea per proporre la formazione di gruppi causali senza limitiPertanto, il Big Bang non sarebbe l’inizio dell’universo.

Per Pinto, c’è sempre qualcosa prima, cioè gli insiemi causali saranno infiniti nel passato e il Big Bang sarà solo un certo momento nel evoluzione dell’universo.

“Il nostro lavoro dice che se i gruppi causali sono la risposta, allora noi… Non abbiamo necessariamente un inizio”.dice Pinto.

La sfida che Pinto propone è liberarsi dell’idea di “sequenza” Dove un elemento fa apparire un altro elemento.

Non abbiamo necessariamente un inizio, dice Pinto.

Invece, suggerisce di considerare un file “Sii asincrono” Dove gli elementi sono generati parzialmente, non completamente.

Nel suo articolo, il ricercatore riconosce che l’idea di “trasformazione asincrona” sembra essere un “puzzle fantastico” e che “è necessario Un nuovo tipo di matematica Comprendere la “trasformazione asincrona” e le sue conseguenze nella natura del tempo”.

GT

Il lavoro di Pinto presenta i “primi passi per la creazione di un file” Comprensione matematica del Big Bang L’astrofisico Niayesh Afshordi, ricercatore presso il Perimeter Institute for Theoretical Physics in Canada, che non è stato coinvolto nel lavoro, ha dichiarato alla BBC Mundo.

Pinto spera che futuri esperimenti possano farlo Tentativo Conseguenze di modelli come quelli che propone.