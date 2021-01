Sci di fondo | Tour de Ski: Pellegrino dedica la vittoria agli italiani confinati | Nordic Mag | N ° 1 nello sci nordico – Nordic Mag

Sci di fondo: “Soffrire col sorriso”

Il 19 dicembre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che gli italiani sarebbero stati costretti a una sola uscita al giorno tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Ieri in Svizzera il velocista Federico Pellegrino non ha dimenticato i suoi connazionali.

“A causa del parto, molti italiani hanno trascorso delle vacanze natalizie speciali, spero con questa grande gara di aver messo un sorriso sul volto di tutti nella speranza che il 2021 ci regala momenti più spensierati e gioiosi. “, ha dichiarato.

Ha anche spiegato come è riuscito a vincere lo sprint di apertura delTour sugli sci : “Ho usato i quarti di finale e le semifinali per definire le migliori tattiche. Volevo evitare di essere preso tra le gambe dei russi e dei francesi. Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare allo sprint finale davanti a tutti e stare davanti. “

Quale è riuscito in un modo bellissimo. Anche se si è presentato al gate di partenza con qualche dubbio : “Negli ultimi dieci giorni ero stato un po ‘carico di allenamento per arrivare al Tour ben caricato, ma la scorsa settimana ho sciato solo in classica. Tuttavia, nel corso dei turni, le certezze sono tornate. “

Nella classifica generale, la Transalpin occupa logicamente il primato. Ha un vantaggio di 8 secondi sul russo Alessandro Bolshunov e 16 secondi sul francese Richard Jouve chi ha intenzione di investire fino alla salita dell’Alpe Cermis.

Tuttavia, dovrebbe perdere il pettorale del suo leader durante la classica partenza di massa di sabato. “L’obiettivo è soffrire con un sorriso, è quello che voglio in questo momento”, ha annunciato con umorismo.

Foto: Nordic Focus.