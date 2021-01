Piccolo, il pocket café senz’acqua progettato vicino a Grenoble

FOCUS – Il caffè tascabile senz’acqua Piccolo, sviluppato a Meylan vicino a Grenoble, sarà lanciato all’inizio del 2021. Un lancio commerciale rinviato di nove mesi a causa dei due periodi di reclusione.

” Ci siamo chiesti come possiamo prendere un caffè quando non possiamo? “Dallo scorso marzo, bar, ristoranti e caffè hanno chiuso a turno, a causa di una crisi sanitaria. Queste sono tutte le abitudini dei francesi che vengono capovolte. In particolare quella di condividere un caffè con gli amici. Piccolo, il my-italian my-meylannais coffee, cerca di trovare il suo posto in questo particolare periodo.

Il caffè Piccolo è un caffè in polvere che puoi versare in bocca e lasciarlo sciogliere per venti secondi. Non c’è bisogno di una macchina o acqua. L’ideatore Ricard Bertoni, prima di iniziare come rivenditore Piccolo, era già presidente e fondatore dell’azienda Canapa delle Alpi® e ha diretto l’azienda italiana Ecopassion®, specializzata nella canapa industriale, che distribuisce prodotti biologici ed esclusivi.

È stato dopo aver incontrato un torrefattore italiano che gli è venuta l’idea. ” All’inizio la polvere di caffè doveva essere usata per il gelato al caffè, ma ho trovato un’altra idea. “Poi gli ci vollero poco meno di due anni per fare” caffè da consumare senz’acqua e senza moderazione “.

Una ricetta complicata

Il processo è stato complicato perché i progettisti erano esigenti. ” Avevamo bisogno di un caffè di buona qualità o non avrebbe funzionato. In effetti, macinare il caffè così finemente non è un compito da poco. Se ciò non avviene correttamente, il caffè prenderà fuoco per attrito. L’azienda doveva quindi realizzare macchine specializzate nella creazione del caffè in polvere Piccolo.

Ha fatto molti test e molte eliminazioni prima di trovare i chicchi di caffè che avrebbero funzionato meglio. ” Volevamo che il consumatore lo ricordasse e non lo trovasse altrove. “

Il periodo di reclusione, una nuova sfida per Piccolo

Quando chiediamo a Richard Bertoni se la chiusura di bar e caffè sia stata un’opportunità per Piccolo, risponde “ No e sì … Il caffè tradizionale è comunque un processo sociale ancorato. Durante il contenimento, le persone erano sempre a casa. Non hanno avuto problemi a preparare il caffè con una macchina e l’acqua. “

Piccolo non era necessariamente la soluzione per il contenimento. ” Il caffè senz’acqua è più indicato quando si è sugli sci, in ascensore o anche a cavallo », Ride il regista.

Tuttavia, le catene di caffè tradizionali non hanno avuto più successo del Piccolo Se durante un periodo di reclusione sono aumentate le vendite di prodotti da asporto, ciò non ha riguardato né caffè né tè. Bevande calde o addirittura calde non essendo facili da erogare, si consumava poco o niente. Piccolo dice che potrebbe aver approfittato di questo problema per farsi conoscere meglio. Ma la sfida resta quella di imporre la degustazione del caffè senz’acqua come un caffè tradizionale.

Un lancio commerciale in ritardo

Originariamente previsto per marzo 2020, il vero lancio commerciale di Piccolo è stato ritardato più volte. Il primo confinamento aveva spinto i manager del marchio a ritardarlo per la commercializzazione piuttosto nell’autunno del 2020. Poi il secondo reclusione ha avuto la meglio sulle loro ambizioni: hanno deciso di posticipare il lancio questa volta a gennaio 2020 “. Questa volta è quella giusta! Non rimanderemo di nuovo il lancio. “

I prodotti Piccolo saranno presto in vendita sul loro sito web. Ed entro il 2021, il team spera di assumere sempre più persone e ci dice che vogliono annunciare due nuovi prodotti durante il prossimo anno.

LOUNA RABILLARD