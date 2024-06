Trasmissione TV, canali, streaming gratuito… Dove guardare Euro 2024 in Francia?

Tra poco inizierà Euro 2024 e forse ti starai chiedendo come seguire questo torneo. Qui avrai tutte le tue risposte.

UEFA Euro 2024, l'ultima edizione del campionato europeo di calcio UEFA, promette di essere il culmine di una stagione eccezionale nel calcio nazionale. Ventiquattro tra le migliori nazioni d'Europa si sfideranno in Germania alla ricerca dell'immortalità e della gloria sportiva.

Tre anni dopo Euro 2020 ritardato dalla pandemia, in cui l’Italia ha battuto l’Inghilterra ai rigori per essere incoronata campione d’Europa, diverse selezioni si recheranno nel paese dei tre volte campioni continentali e vincitori della Coppa del Mondo 2014 in Brasile per provare a vincere l’Henri Trofeo Delaunay.

In quanto campione in carica, l'Italia sarà una delle favorite per difendere il proprio titolo, ma dovrà affrontare una serie di sfidanti, tutti con pretese credibili, dall'Inghilterra, seconda classificata dell'edizione precedente, fino alla Spagna, l'eterno peso massimo, e il risorgente. Il duo formato da Portogallo e Olanda.

È anche naturale che la Francia risulti la favorita. La squadra azzurra, vice campione del mondo, vuole tornare alla vittoria iscrivendo il proprio nome per la terza volta nell'albo dei vincitori della manifestazione. I Tricolores sono ancora più emozionati perché è l'unico trofeo che manca dal loro curriculum dall'inizio dell'era Didier Deschamps. La sconfitta casalinga contro il Portogallo è ancora nella mente di Griezmann e compagni.

Ma con un mese di celebrazione del calcio durante l'estate, come puoi seguire le partite della Francia? Obiettivo Ti spiega dove guardare Euro 2024, come guardare ogni partita in diretta e quale pacchetto puoi scegliere per non perderti nulla, dal calcio d'inizio alla fine della partita.

Partite amichevoli prima del torneo

Come guardare Euro 2024 in Francia?

In Francia ci sono due modi per seguire il campionato continentale quest’estate. Innanzitutto c'è la trasmissione gratuita offerta sui canali TNT, ovvero TF1 e M6. I due gruppi condividono le partite, ma questo non vale per tutte le partite. Questi canali offriranno solo 26 giochi. Puoi accedere a questi canali tramite il servizio Molotov.

L'altra opzione è BeIn Sports France. Dopo trattative molto difficili, Qatar Group Channel ha ereditato l'intera competizione, comprese 26 partite in esclusiva. L'annuncio è avvenuto solo venerdì. Youssef Al-Obaidly, Presidente di beIN SPORTS France, ha accolto con favore questa acquisizione, affermando: “Siamo lieti di acquisire il 100% dei diritti dei campionati UEFA EURO 2024™ e UEFA EURO 2028™ e di aggiungere queste competizioni all'eccezionale insieme di diritti che offriamo ai nostri cari abbonati. beIN SPORTS si è affermata come una delle principali società di radiodiffusione in Francia, grazie ai suoi diritti distinti basati su investimenti razionali, disciplinati e a lungo termine.

Se non sei già abbonato a BeIn Sports France, ci sono due soluzioni. Il primo è sottoscrivere l'abbonamento a Canal+ e alla sua offerta sportiva. Attraverso MyCanal potrai accedere a diversi canali BeIn. Il costo è di 29,99€ al mese per un abbonamento annuale (poi 45,99€ al mese). Se ti abboni per più di un mese potrai seguire anche le competizioni europee per club dalla prossima stagione.

L'altra opzione è il pacchetto RMC + BeIn Sports. Per 35€ al mese (nessun impegno) o 29€ al mese (impegno per 12 mesi). La prima alternativa è la più interessante se hai intenzione di guardare solo gli Europei.

Programma Euro 2024

Quali sono i migliori pacchetti streaming per vedere Euro 2024?

Sono disponibili numerose offerte di streaming per guardare Euro 2024, come diversi servizi IPTV. Ma ti consigliamo comunque programmi ufficiali che ti daranno un vantaggio grazie ai loro diritti di streaming. Ecco alcune opzioni che consigliamo a tutti gli appassionati di calcio.