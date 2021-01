Foot – Italia – Inter – Per Antonio Conte (Inter), Arturo Vidal “deve lavorare”

Italia – Inter

L’allenatore dell’Inter Arturo Vidal ha chiesto ad Arturo Vidal di lavorare di più per migliorare il suo livello di gioco.

“Arturo Vidal? Ha notevoli margini di miglioramento. Deve lavorare, a testa bassa e pedalare. Nessuno ha un posto garantito all’Inter ”, ha detto domenica Sky Sports Antonio Conte dopo la vittoria sul Crotone (6-2) per la 15 ° giornata di Serie A.

Rookie della offseason dell’FC Barcelona, ​​il centrocampista ha subito un rigore nel primo tempo che ha permesso al Crotone di tornare sul 2-2, prima di essere sostituito in contropiede da Stefano Sensi. L’Inter ha poi segnato quattro gol nella ripresa.

“Deve dimostrare che merita di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo, ha troppi alti e bassi ”

Il 33enne cileno è in difficoltà dall’inizio della stagione, dove per il momento si è distinto soprattutto per l’esclusione in Champions League contro il Real Madrid (0-2), a fine novembre, che aveva appesantito la sua squadra. .

“Deve dimostrare che merita di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo, ha troppi alti e bassi “, ha aggiunto l’allenatore, che aveva insistito per trovare un giocatore da lui allenato alla Juventus (2011-2014).