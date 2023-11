Sbadigli davvero per rinfrescare il cervello?

I ricercatori hanno notato che sbadigliamo di più quando abbiamo la testa calda. – Credito: PeopleImages.com – Yuri A / shutterstock / shutterstock / PeopleImages.com – Yuri A

SPotresti aver già sbadigliato mentre cliccavi su questo articolo. Se non l’hai fatto, non sfuggirai. Se tutti sbadigliano, nessuno sa veramente a cosa serva. Certo, i motivi sono in qualche modo noti (stanchezza, spossatezza, ecc.), ma il reale beneficio di questo gesto resta sconosciuto. Dato che la scienza odia il vuoto, da allora AntichitàOgnuno ha la propria teoria per cercare di spiegare questo mistero.

“Lo sbadiglio precede la febbre, quando molta aria accumulata esce dall’alto in una volta e la bocca si apre con forza, come una leva; questa è davvero la via più semplice per uscirne.” – Ippocrate, il famoso medico greco VH Nel secolo aC non c’erano dubbi che lo sbadiglio servisse ad alleviare la febbre.

Evitare il surriscaldamento del cervello

Recentemente, a Studio pubblicato nel 2007I ricercatori americani avanzano una teoria sorprendente: sbadigliare, secondo loro, impedisce al nostro cervello di surriscaldarsi. In effetti, il nostro cervello è l’organo più assetato di energia del nostro corpo, bruciando circa il 40% della nostra energia totale. Quindi, per evitare che si bruci, spalanchiamo la bocca per respirare aria fresca.

I ricercatori hanno anche notato che le persone sbadigliano di più quando hanno la testa calda. “Quando i partecipanti hanno posizionato un impacco caldo (46°C) o un impacco a temperatura ambiente sulla fronte mentre guardavano le persone sbadigliare, […] Per saperne di più