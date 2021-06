Satya Nadella: Satya Nadella Presidente di Microsoft

Washington: sono state apportate importanti modifiche al consiglio di amministrazione del gigante tecnologico Microsoft. L’attuale CEO Satyanarayana ha ricevuto maggiori poteri chiave. Eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità il nome Satya Nadella a questo scopo. Questo gli dà il potere di decidere l’agenda del consiglio. “Il suo senso degli affari lo aiuterà a cogliere opportunità strategiche e identificare i problemi chiave”, ha affermato Microsoft in una nota. John Thompson, attuale Presidente, è stato nominato Amministratore Indipendente.

Satya Nadella ha assunto la carica di CEO da Steve Ballmer nel 2014. Dal suo arrivo in Microsoft si sono verificati importanti cambiamenti. Ha guidato l’azienda verso una nuova generazione di tecnologia. L’azienda ha anche lavorato a lungo nel campo del cloud computing. Con questo, mi sono concentrato maggiormente sul settore mobile. Apple e Google stanno già lavorando in questo settore. Le responsabilità di un barista in Microsoft, iniziate nel 1975, hanno subito cambiamenti significativi. L’azienda si è concentrata a lungo sulla creazione di pacchetti software per personal computer. Ma Satya Nadella ha guidato l’azienda anche nel settore della telefonia mobile.