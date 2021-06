Windows 11, è trapelata l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft

Citato da un rapporto Tom Warren Reporter il bordo Il famoso sito tecnologico degli Stati Uniti il ​​15 giugno

Ecco il tuo primo sguardo a Windows 11. C’è un nuovo menu Start, angoli arrotondati, un nuovo suono di avvio e altro ancora https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI Tom Warren 15 giugno 2021

OS finestre 11 (Windows 11) Prossima versione di Microsoft (Microsoft) Sono uscito su Internet. Dopo che il sito cinese Baidu ha pubblicato tutti gli screenshot di Windows 11 con file interfaccia utente (interfaccia utente) menu iniziale (Menu Start) Nuovo look e altro ancora.

Il cambiamento più evidente è la barra delle applicazioni, in cui le icone delle app sono centrate attorno alla barra multifunzione. Compresi i pulsanti e il menu di avvio che è stato aggiornato a una versione più semplice di quella attualmente disponibile in finestre 10 (Windows 10) senza app schermo quadrato (Riquadri animati) nel menu di avvio.

Il menu Start di Windows 11 contiene file Installazione dell’applicazione (app installate) Elenco dei file recenti (file recenti) e può spegnere o riavviare rapidamente i dispositivi Windows 11. In realtà è molto più semplice di ciò che è disponibile oggi in Windows 10. Ma se non vuoi questo c’è anche un’opzione per riportarli tutti sul lato sinistro come prima. C’è anche una modalità oscura da usare contemporaneamente.

Windows 11 utilizza anche angoli arrotondati in entrambi Fare clic con il tasto destro sul menu (menu contestuali) app pulsante quadrato (Informazioni sulle app) e gestore di file (Esplora file) Compreso il menu Start, ma non ha finito di utilizzare tutti gli angoli arrotondati o meno perché è ancora Windows 11 che è apparso e dovrebbe vedere le modifiche. App integrate Altre app incluse anche in Windows 11.

Inoltre, la barra delle applicazioni mostra una nuova icona dell’applicazione con il nome widget Strumenti riprogettati per lo scorrimento di notizie, meteo e contenuti Web, che è ciò che si dice che Microsoft offra. Widget di Windows (Widget di Windows) È tornato anche in Windows 11.

Windows 11 ha anche una funzione per controllare come sono organizzate le finestre. Espandi la finestra al pulsante a schermo intero (pulsante zoom) con opzioni su entrambi i lati o disposti in una griglia di 3 o 4 parti su di esso desktop (scrivania)

Unisciti a noi il 24 giugno alle 11:00 ET per una festa #MicrosoftEvent Per scoprire cosa c’è dopo. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 – Finestre 2 giugno 2021

Microsoft ha lasciato intendere che è pronta a lanciare Windows 11 e ha annunciato su Twitter che un evento speciale si terrà il 24 giugno dalle 11:00 ET (10 PM KST) e il video invito all’evento sarà una lunga finestra ombreggiata a forma di numero 11.

