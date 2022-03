Sarah Tounsi, che si occupa di aiutare con i compiti, è una giocatrice della squadra di rugby romagnola Femenen

Un sostegno scolastico che va oltre i margini di un taccuino, come questo giovane italiano resiste e sostiene giovani atleti e sportivi lontani dai propri cari.

Sarah Tonissi ha 26 anni, di origini italiane, è entrata in Romagnat nell’agosto 2020. Sarah Tonsi, che vuole fare un esperimento all’estero, ha deciso di lasciare l’Italia durante il periodo del Covid.

Ho deciso di andarmene, di lasciare la mia casa, tutta la mia vita perché sono un giocatore internazionale. Gioco per la nazionale italiana e volevo alzare il mio livello nel rugby.

Sarah Tounsi è interessata ai giovani della città del talento. Aiuto con i compiti e la supervisione degli studenti, il pomeriggio prima o dopo l’allenamento.

È molto desiderosa di aiutare con i compiti perché Lo sport non è per la vita. Lei stessa ha frequentato il college per approfondire i suoi studi oltre allo sport, e così si ritrova in questo duplice progetto, Studio + Sport.

Motivare gli altri mi motiva, perché in realtà facciamo la stessa cosa.

Come ha detto Sara “Non è solo uno sport nella vita!”

Calcio

Il rugby è uno sport integrativo perché è uno sport di squadra. Tutti sono accettati senza giudizio o critica.

Tutti commettiamo errori e devi commettere errori per arrivare lontano. Devi affrontarlo per avere successo nel rugby così come nella vita.

