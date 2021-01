Alexandros Papifthimieu nella FIA Karting Academy Cup 2021

Il 14enne Alexandros Papifthimio è il pilota che rappresenterà il nostro Paese nella FIA Karting International Academy Cup 2021, come campione greco di Kart nella classe Junior nel 2020. Giovane pilota, atleta di ALA. Lamia sarà presente in tutte e tre le partite di questa stagione e una delle principali istituzioni della CIK-FIA nel mondo del kart, insieme ad alcuni dei più forti concorrenti tra i 12 ei 14 anni nel mondo.

Alexandros Papaefthymiou è nato nel marzo 2007 e ha iniziato la sua partecipazione allo sport all’età di nove anni, alla George Lazracos Academy. I primi successi sono stati presto raggiunti, con vittorie nella categoria mini-tornei, l’apertura della Coppa di Grecia nel 2017 e importanti vantaggi in PICK Patras. Ora, affronta la sfida più importante della sua carriera, il suo debutto internazionale, anche ai massimi livelli nella FIA Karting Academy Cup 2021. Con una forte spinta ad eccellere lì, Al Papaefthymiou perseguirà un ampio programma di test e preparazione quest’anno a cui la sua famiglia sta già lavorando.

La FIA Karting Academy Cup è l’istituzione preminente per valorizzare i talenti della leadership, perché tutti i concorrenti partecipano con attrezzature identiche (Exprit-Vortex), che vengono assegnate loro subito dopo un sorteggio. Le tre gare di Academy Cup di quest’anno, sempre nell’ambito dei Campionati Europei e Mondiali di Karting, si svolgeranno l’1-2 maggio ad Adria, in Italia, dal 19 al 20 giugno a Wackersdorf, in Germania e dal 4-5 settembre ad Assum. Anello Svezia.