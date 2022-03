Il capo del Comitato Olimpico Italiano si oppone a Novak Djokovic che gioca a Roma

Il capo del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Malago, è totalmente contrario a non vaccinare Novak Djokovic e a partecipare al Rome Masters. Di recente, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha affermato che Djokovic potrebbe essere autorizzato a partecipare al Rome Masters perché al momento non ci sono regole che glielo impediscano.

Nel frattempo, Malago ha espresso un’opinione personale, dicendo che consentire a un Djokovic non vaccinato di giocare alla Roma semplicemente non sarebbe stato giusto. Pensa che manderà il messaggio sbagliato alla comunità italiana.

“Non sarebbe mai giusto”, ha detto Malago. “Anche se si è fatto la doccia in una casa mobile e ha mangiato e dormito in situazioni improvvisate, il messaggio era completamente sbagliato”, ha aggiunto, suggerendo, stranamente, che ottenere un vaccino potrebbe essere più importante che non trasmettere il virus a nessuno vivendo in solitudine. .

“Per quanto riguarda il tennis, non esiste una corsia verde rinforzata per gli atleti, quindi se Djokovic vuole venire a giocare all’Inter a Roma, può farlo”, ha detto il ministro ed ex campionessa di scherma Valentina Vezzali.

Attualmente le condizioni in Italia favoriscono la partecipazione di Djokovic ai Master di Roma.

Malago non sembra positivo sull’arrivo di Djokovic

Giovanni Malago ha detto di ricevere “dozzine di email” ogni giorno da genitori che vogliono che i propri figli possano fare esercizio senza alcuna restrizione.

Ha continuato: “Ogni giorno ricevo dozzine di e-mail da madri e padri che sono arrabbiati perché i loro figli non hanno la corsia verde e non possono fare sport”. “Spiegami perché un eroe nella stessa situazione farebbe questo.”

Da parte sua, Djokovic ha detto che non voleva prendere il vaccino perché non sapeva come potesse influenzare il suo corpo. “Io sostengo la scelta e l’autonomia di ogni individuo e che ogni individuo abbia il diritto di decidere in materia di salute.

Non mi piace essere etichettato e messo nella stessa categoria di certe iniziative o movimenti, e non ho mai detto di sostenerne nessuno. “Ho sempre cercato di rispettare le scelte di tutti e spero che anche le persone rispettino la mia scelta”, ha detto Djokovic alla televisione serba RTS.