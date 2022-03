Calcio europeo: programma televisivo per le partite del venerdì

di







Una sola partita sarà in classifica di Serie A, allo Stadio Giuseppe Meazza dove l’Inter (attualmente terza in classifica) ospiterà la Salernitana di Wajdi Kechrida, non convocata (20 e l’ultima con 15 punti), alle 20:45. Ventottesimo giorno.

Scopri in questo articolo quali canali andranno in onda venerdì la partita e le altre partite:

Italia – Serie A.

20:45 Inter – Salernitana (YouTube, Gratis, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT)

Germania – Bundesliga

20:30 Arminia Bielefeld – Augsburg (beIN Sports MAX 4, free, beIN SPORTS CONNECT, DAZN, Sport 1, V Sport Football)

Francia – Ligue 1

21:00 Lorient – Olympique Lyonnais (beIN Sports HD 2)

Spagna – Liga

21:00 Deportivo Alaves – Siviglia (beIN Sports HD 1)

