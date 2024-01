S2 Genomics lancia un round di serie A guidato da BroadOak Capital Partners e RCT

Il finanziamento accelererà la commercializzazione della piattaforma Singulator, che consente la sospensione di singole cellule o nuclei dal tessuto solido

Livermore, California, 23 gennaio 2024–(Filo d'affari)–S2 Genomics, produttore leader di sistemi di preparazione di campioni di tessuto per analisi genomiche su singole cellule, ha annunciato oggi di aver raccolto 16 milioni di dollari in finanziamenti di serie A da BroadOak Capital Partners e Research Corporation Technologies (RCT).

Questo finanziamento aiuterà S2 Genomics ad accelerare l’adozione commerciale della sua piattaforma Singulator, che utilizza cartucce usa e getta per consentire dissociazioni tissutali riproducibili, rapide e automatizzate in sospensioni di singole cellule o nuclei. I clienti utilizzano le sospensioni altamente biodisponibili di nuclei e cellule di Singulator per far avanzare la ricerca neuroscientifica e oncologica.

“Abbiamo riscontrato un'enorme risposta da parte dei clienti che utilizzano la piattaforma Singulator”, ha affermato Jonathan Schimmel, Presidente e CEO di S2 Genomics. “Il finanziamento aggiuntivo ci aiuterà a far crescere la nostra base di clienti e ad aggiungere nuove applicazioni alla piattaforma Singulator”. “Oltre ai loro investimenti, BroadOak e RCT apportano un patrimonio di conoscenze ed esperienze al nostro settore e non vediamo l’ora di supportarli per guidare la nostra prossima fase di crescita”.

“Siamo entusiasti di collaborare con S2 Genomics e con il team esperto che Jonathan ha riunito per accelerare la crescita commerciale”, ha affermato Anoop Parikh, partner operativo di BroadOak Capital Partners. “La piattaforma Singulator affronta le principali sfide di scalabilità nella genomica unicellulare e rende più semplice per i nuovi clienti l’accesso alle applicazioni unicellulari”.

Sin dal suo primo lancio commerciale nel 2020, Singulator è stato adottato a livello globale dai principali istituti di ricerca accademica, aziende farmaceutiche, aziende biotecnologiche e fornitori di servizi. La piattaforma Singulator è composta da tre componenti: uno strumento da banco di facile utilizzo, materiali di consumo monouso e un elenco crescente di oltre 80 protocolli convalidati per la preparazione di un campione di singola cellula o singolo nucleo da vari tipi di tessuto. La riproducibilità e l'accuratezza della piattaforma Singulator rimuovono uno dei principali ostacoli alla ricerca sulla genomica a singola cellula, consentendo a più scienziati di elaborare più campioni per applicazioni genomiche a singola cellula.

Informazioni sul genoma S2

S2 Genomics è una società globale di strumentazione per le scienze della vita con sede a Livermore, California. La nostra piattaforma Singulator automatizza la preparazione di sospensioni di cellule singole e nuclei singoli da tessuti solidi per applicazioni di genomica unicellulare, rendendo la biologia unicellulare disponibile a tutti gli scienziati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito s2genomics.com Oppure contattaci su LinkedIn O Twitter.

Contatti

Nicole Rapicavoli, Vicepresidente del marketing, [email protected]