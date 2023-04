Questo puzzle matematico con le partite può sembrare semplice, ma molte persone falliscono. In effetti, è difficile da risolvere. Le istruzioni per questa sfida matematica sono di spostare una partita in modo che il calcolo sia corretto in un dato momento. E tu? Sarai in grado di affrontare le sfide?

Vantaggi delle sfide di matematica

Le sfide di matematica sono un vero modo per stimolare il cervello. mettiti alla prova, Molte diverse consultazioni e riflessioni appariranno nel trovare soluzioni creative al fine di sviluppare la capacità di risolvere anche le equazioni più complesse.

Inoltre, questi puzzle matematici migliorano anche la tua sicurezza. Infatti, una volta trovata la risposta esatta, dà un senso di realizzazione e soddisfazione.

In questo senso, in questo giorno vi proponiamo un puzzle matematico con i fiammiferi. Questa sfida si preannuncia difficile perché l’obiettivo è muovere un solo fiammifero in modo che il calcolo sia corretto.

Puzzle di matematica con fiammiferi, riesci a risolvere l’equazione entro il tempo limite?

Il compito è trovare la formula corretta per arrivare alla risposta corretta. A questo punto, ritieni che sarebbe facile risolvere il problema. Ma aspetta, non hai visto tutto.

In primo luogo, Ti è concesso solo un movimento. Ma le cose si fanno un po’ più complicate. Per trovare l’equazione corretta, Hai solo un minuto e non di più.

Non è infatti un caso che la percentuale di successo sia così bassa. Il che significa che solo 1 persona su 100 può risolverlo.

la soluzione

Per trovare la risposta corretta, è necessario esaminare attentamente l’equazione. Nell’illustrazione possiamo notare 9 – 2 – 6 = 7. Come hai notato, il risultato non è corretto.

La soluzione a questo puzzle matematico è spostare il fiammifero dal numero 9 al segno meno in modo che diventi un segno più. Finalmente, Otterrai la seguente equazione: 3 – 2 + 6 = 7.

Complimenti a chi ha trovato la risposta corretta. Se fallisci, puoi comunque esercitarti con le numerose sfide disponibili sul nostro sito web.