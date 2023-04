Come si sabota una missione spaziale?

Prima di ogni lancio di una missione spaziale, come JUICE, ricercatori e ingegneri vengono sottoposti a montagne di test, inclusa la formazione per affrontare potenziali problemi. Il passaggio è particolarmente stressante per le squadre.

Al quartier generale dell’European Space Operations Center a Darmstadt, in Germania, la tensione era palpabile. Gli ingegneri dell’ESA si concentrano sulla loro missione poiché la sonda JUICE ha dovuto passare alla modalità provvisoria per la seconda volta consecutiva. Questo veicolo spaziale, in fase di sviluppo da più di 10 anni, dovrebbe recarsi sulle lune ghiacciate di Giove nella speranza di trovarvi mondi abitabili, ma il lancio non è andato come previsto.

Sembra che uno degli strumenti non abbia funzionato come previsto. Dobbiamo ricontrollare l’intero sistema e riavviare il dispositivo, altrimenti lanceremo nello spazio un inutile proiettile metallico. Fortunatamente, questo scenario catastrofico non si è (ancora) verificato. Ancora a diversi mesi dalla partenza, JUICE si rilassa a Kourou, in Guyana, in paziente attesa del suo lancio programmato per il 13 aprile 2023. Gli ingegneri dell’ESA si sono esercitati per la prova generale finale in Germania, con una serie di finte anomalie da risolvere per prepararsi prima del D-Day.

“L’idea è di non rimanere intrappolati.”

” È una pratica sistematica prima del lancioNumerama dice a Sophie Lacherade, capo dei simulatori satellitari al CNES. Organizziamo una prova con qualche mese di anticipo in cui dobbiamo preparare uno scenario in cui le squadre incontrano anomalie e devono essere risolte. »

Chi ha lavorato privatamente alla missione SWOT, un satellite di osservazione della Terra lanciato nel 2022, pensa spesso a come sabotare in modo realistico una finta missione spaziale. Un passaggio essenziale prima del lancio vero e proprio: È un modo per preparare le squadre, per garantire che l’organizzazione sia ottimale in caso di problemi. Cosa potrebbe succedere, perché i primi giorni dopo il lancio saranno cruciali. »

Di conseguenza, le prove a volte duravano più di una settimana, con le squadre che si alternavano giorno e notte per garantire il follow-up, senza sapere se si sarebbe verificata un’anomalia. Prima di ogni missione, i simulatori organizzano due prove nominali, senza alcun problema, e una con anomalie, programmate un mese o due prima del lancio vero e proprio. Pertanto, le squadre partecipanti tengono ancora a mente tutte le azioni. Questi preparativi durano alcuni mesi per piccole missioni, ad esempio quelle che coinvolgono i nanosatelliti, ma fino a due anni per progetti più grandi come JUICE.

Pertanto, Sophie Lachiradi fa parte dei comitati ristretti che costruiscono gli scenari in segreto: ” L’idea non è quella di intrappolare le squadrecome dici. Stiamo molto attenti, ad esempio, a non programmare due valori anomali contemporaneamente. I manager devono acquisire fiducia prima del lancio vero e proprio, e sapere meglio quali procedure seguire. Non dovrebbe essere messo in difficoltà inutilmente. »

Pertanto, i team modellano le anomalie sulla piattaforma di lancio, sul satellite o sulle stazioni terrestri. Simulazioni che possono essere valide solo a spese di lunghi studi, per garantire che le false anomalie appaiano reali se si verificano.

Esercizio divertente e motivante

Il risultato sono diverse dozzine di persone distribuite su uno o due siti, che si comportano come se fossero in un vero e proprio lancio. ” È impressionante vederloafferma Sophie LaCherradi. Queste sono stanze piene di esplosioni, ma in esse c’è silenzio! Tutti rimangono concentrati e parlano attraverso le cuffie in modo molto silenzioso. È così stressante! »

Un metodo di comunicazione che viene testato anche durante questi esercizi. Per JUICE, ad esempio, i simulatori si sono assicurati di individuare le anomalie quando si verificavano cambiamenti nei team, per vedere come i manager trasmettevano le informazioni ai loro successori. Un modo per unire le squadre di fronte a un problema comune.

” Stiamo cercando di creare uno scenario globale che copra tutte le aree di competenza, aggiunge Sophie Lachirade. Quindi tutti hanno l’opportunità di allenarsi. Ma è anche necessario garantire che le anomalie si propaghino nel tempo e mantenere la flessibilità per adattarsi a come reagiscono i team. Ad esempio, i simulatori possono decidere di rimuovere un’anomalia da uno scenario se ritengono che la prima stia impiegando troppo tempo a risolversi, in modo da non rovinare l’intera prova.

Questo è un aspetto di gioco molto stimolante per chi è coinvolto che deve conoscere a fondo il satellite in questione, ma anche i limiti della simulazione stessa. ” È molto soddisfacente quando le cose vanno bene.Sophie Lachirade conclude. Soprattutto per le squadre che sanno di aver reagito bene a un problema e che sarebbero preparate se accadesse davvero. »

Poiché il lancio di JUICE è imminente, tutti sperano che non vengano segnalati problemi. Ma, se così fosse, i funzionari avrebbero sicuramente in mente la loro ultima prova, che potrebbe salvare la missione.

