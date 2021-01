Roma facilmente, Verona 3-1

La Roma ha ottenuto una comoda vittoria per 3-1 sul Verona nella capitale italiana Olympico per la 20a partita del campionato italiano ed è salita al terzo posto in classifica con 40 punti. I gol del vincitore nei primi 45 minuti sono stati realizzati da Mancini (20 punti), Mikitarian (22 punti) e Mayoral (29 punti), mentre i gol dei visitatori di Cooley sono stati ridotti a 62 gradi.

20a gara:

Torino Fiorentina 1-1 (88 Belotti – 67 Ribery)

Bologna – Milan 1-2 (81 ° Poly – 26 °, 55 ° Penny Cassier)

Sampdoria – Juventus 0-2 (20 Chiesa, 90 Gol + 1 Ramsay)

Inter Benevento 4-0 (7΄ Improtta, 57΄ Martins, 67΄, 79΄ Lukaku)

Spezia-Udinese 0-1 (52 Pens de Paul)

Atlanta – Lazio 1-3 (79 Pasalic – 3 Marousic, 51 Correa, 82 Mauritius)

Cagliari-Sassuolo 1-1 (75 gradi Pedro – 90 gradi + 4 gradi Puga)

Croton Genoa 0-3 (24 °, 50 °, 29 ° Sepora)

Napoli-Parma 2-0 (32΄ Elmas, 82΄ Politano)

Roma-Verona 3-1 (20 Mancini, 22 Mecitarian, 29 Mayoral – 62 Cole)

Record (in 20 partite)

Milano 46

Inter 44

Roma 40

Juventus 39-19c.

Napoli 37-19 c.

Lazio 37

Atalanta 36

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 26

Fiorentina 22

Benevento 22

Udinese 21

Genova 21

Bologna 20

Spezia 18

Torino 15

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12