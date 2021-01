Italia: Presto la Padel Academy di Novara

L’Italia sviluppa una cultura alternativa e Formazione – composizione Nuovi giocatori diventa una questione importante per aumentare il livello Giovani giocatori E attira più praticanti. Questo è ciò che KPadel & Tennis Novara Chi ha appena aperto una scuola.

200 laureati in 18 mesi

Club Piemonte in particolare 3 campi da paddle Vista panoramica, campo da tennis in terra battuta, piscina e bar ristorante. Insomma, c’è la possibilità di crearne una nicchia prestazione E la formazione. Il nostro progetto è nato a luglio 2019Luca Bottini, allenatore Badel e dirigente regionale spiegato nelle colonne sdnovarese.it. Durante le vacanze in Spagna ci abbiamo provato e ci siamo subito innamorati. ”. Il progetto del club è stato sostenuto da una decina di persone e la struttura ospita oggi 300 licenziatari: 200 sostituti e 100 per il tennis.

Competi con la scuola di tennis

Adesso il club è la norma a Novara ed è casa di tutti La prima scuola di badel in città. La crisi sanitaria che ha colpito di petto l’Italia non ha impedito la pratica sportiva, che ha rallentato lo sviluppo del club. Logicamente, tuttavia, il flusso dei praticanti è rallentato curva Nonostante tutto all’inizio : “Direi che è lo sport con il trend in più rapida crescita”, dice Bottini. Con la chiusura, gli sport di squadra sono stati sospesi. Tennis e Padel avevano più fan. Il nostro obiettivo è quello di espandere e raggiungere lo stesso livello delle scuole di tennis, nonché di fondare la Padel Academy “. Questa apertura deve essere accompagnata da un corso aperto di quattro fasce d’età. La prova che il rinnovato interesse per il Padel in Italia è in crescita, il Club Novara rimane aperto fino alle 21:30 nei giorni feriali (20:00 nei fine settimana) con innegabile successo.

