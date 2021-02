Il Monaco ha sconfitto il Nantes 2-1

Il Monaco ha lasciato di casa il Nantes conquistando 3 punti per la 22a partita del campionato francese ed è ora quarto in classifica con 42 punti. Il marcatore del vincitore al 45 ‘è stato Maripan e al 61’ Volan, mentre per i padroni di casa Eamonn è sceso a 83. Dal 73 ΄ il Nantes ha giocato con dieci uomini a causa della sua seconda espulsione dal Palua.

La ventiduesima partita:

Lyon-Bordeaux 2-1 (32 ‘Ecampi, 90’ + 2 ‘Debois – 55’ Buono)

Montpellier Lens 1-2 (78 Wahi – 7 gradi, 67 gradi Cakota)

Nizza Saint-Etienne 0-1 (87 gradi Abbey)

L’Orient Paris Saint-Germain 3-2 (36 gradi amberzel, 80 gradi Wissa, 90 gradi + 2 gradi film – 45 gradi matita. 58 gradi penna. Neymar)

Priest Metz 2-4 (33 gradi Honora, 48 gradi Cardona – 36 gradi Pollagia, 74 gradi Sar, 81 gradi Idija Yad, 87 gradi Ben Wagner)

Angers-Nim 3-1 (20΄ Chapel, 35΄ Kouliambali, 55΄ Dioni – 41΄ Rioard Penny)

Strasburgo-Reims 0-1 (80 Kutesa)

Lille Dijon 1-0 (Yazici 29)

Nantes-Monaco 1-2 (83 ° Emon – 45 ° Maripan, 61 ° Flywheel)

Il Marsiglia Rennes rinviato

Record (in 22 partite)

Notte 48

Lione 46

Parigi SZ 45

Monaco 42-21 c.

Ren 36-20 c.

Lancia 34

Mets 34

Angers 33

Marsiglia 32-20 c.

Bordeaux 32

28- Montpellier

Reims 27

Brest 26

Shekels 26 – 21 a.

Strasburgo 24

Saint-Etienne 22

Nantes 18

Lorient 18-21 A.

Digione 15

Νιμ 15 -21αγ.