Rio Ave-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Maldini, assente Colombo. Tonali lascia la panchina | Prima pagina

il Milano è in gioco il futuro. A 21 anni,Stadio Rio Ave, Vila do Conde, Calhanoglu ei suoi compagni hanno a che fare con Rio Ave, la squadra portoghese che ha eliminato il Besiktas sulle sanzioni. Senza Ibrahimovic, sempre positivo covid, senza Rebic, che serve l’ultimo round di squalifica, senza la nuova gemma Hauge, ufficializzato oggi, Stefano Pioli prova a saltare l’ultimo ostacolo prima della fase a gironi di Europa League.

ITINERARI – I rossoneri lo mettono KO per primi Shamrock Rovers, vincendo 2-0 in Irlanda, poi il Bodo / Glimt, trionfando 3-2 a San Siro; i portoghesi invece vinsero inizialmente 2-0 Banja Luka Fighter e poi, appunto, i turchi alla lotteria dei rigori. Con 2 punti in 2 partite di campionato, il Mario silva, in Portogallo, si è affidato al giapponese Ryotaro Meshino, autore dell’unico gol in campionato.

PERSONE – A casa Milano occhi su Hakan Calhanoglu, autore di 3 gol in 2 partite di Europa League; a casa Rio Avenon c’è invece l’attaccante di coppa, i 3 gol realizzati da 3 diversi marcatori: Tarantini, Jambor e Bruno Moreira. Va notato, tuttavia, che Carlos ha prodotto 2 assist Criniera. Seconda trasferta europea per il Milan, che deve passare dal Portogallo per conquistare l’Europa.