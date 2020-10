La Cina prende il controllo delle Nazioni Unite

Quando il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha parlato la scorsa estate al legislazione sulla sicurezza nazionale contestata Approvati dalla Cina per avere un maggiore controllo su Hong Kong, 53 paesi hanno sostenuto il nuovo dominio cinese e solo 27 si sono opposti. La legge era finita al centro di metà dell’attenzione mondiale, poiché diversi governi occidentali temevano che potesse essere utilizzata dalla Cina per reprimere le proteste a favore della democrazia che si svolgevano da circa un anno a Hong Kong (e per questo motivo siamo venuti a parlare del “fine di Hong Kong“). Tuttavia, il governo cinese è riuscito a mettersi dalla parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, un organo sussidiario dell’Assemblea generale, che – almeno sulla carta – dovrebbe preoccuparsi di promuovere il rispetto dei diritti umani. dell’uomo nel mondo.

La decisione del Consiglio è stata pesantemente commentata, ma non ha sorpreso coloro che avevano seguito a lungo le dinamiche del potere all’interno dell’ONU. Quello che è successo dopo?

Negli ultimi anni la Cina ha accresciuto notevolmente la propria influenza in varie organizzazioni internazionali, finora principalmente espressione di un sistema – occidentale e multilaterale – messo in atto dagli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale. La Cina non si è limitata a diventare più amichevole o cercare sostegno da un numero sempre maggiore di paesi. Ha fatto qualcosa di più: ha lanciato una lunga e ampia campagna “che mira a piegare l’arco della governance globale verso un orientamento più illiberale, che privilegia gli interessi degli attori autoritari”, ha scritto la giornalista Kristine Lee il suo Politico. Questa campagna è stata vista soprattutto all’interno delle Nazioni Unite, organizzazione simbolica dell’attuale sistema internazionale.

Negli ultimi anni, il governo cinese ha sistematicamente posto funzionari e politici cinesi a capo di un gran numero di agenzie delle Nazioni Unite.

Dal 2019, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (meglio conosciuta come FAO) è guidata da Qu Dongyu, l’ex vice ministro dell’agricoltura cinese. La nomina di Qu Dongyu segue la riconferma di Zhao Houlin, ex Ministro cinese delle Poste e Telecomunicazioni, a Segretario Generale dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, importantissima agenzia responsabile della definizione, tra l’altro, dei criteri tecnici reti. Comunicazione. Zhao aveva sfruttato la sua posizione per promuovere la società cinese Huawei come distributore di sistemi 5G in tutto il mondo.

L’anno precedente, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha nominato Liu Zhenmin, ex vice ministro degli affari esteri della Cina, a un posto chiave nel Dipartimento degli affari economici e sociali, un organo delle Nazioni Unite che mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, combattere il cambiamento climatico e ridurre le disuguaglianze. La Cina è anche a capo dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile e dell’Organizzazione per lo sviluppo industriale, che il governo cinese ha utilizzato per mostrare i piani per il Iniziativa Belt and Road, il piano infrastrutturale con cui la Cina sta espandendo i suoi canali di comunicazione e la sua influenza nel mondo, Italia inclusa.

La Cina avrebbe anche assunto il timone dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale lo scorso marzo, prima che gli sforzi congiunti degli Stati Uniti e di altri paesi lo impedissero. Delle 15 agenzie specializzate delle Nazioni Unite, la Cina ora è in testa a quattro, superando qualsiasi altro paese al mondo.

Il controllo di così tante agenzie, ha detto Ashok Malik, consigliere del ministero degli Esteri indiano, ha importanti implicazioni per la Cina: “Se controlli le leve importanti di queste istituzioni, puoi influenzare i loro standard, i loro modi di pensare. , politica di influenza. internazionale, lo condizionate al vostro modo di pensare ”. Allo stesso tempo, aveva anche costi piuttosto bassi. Se la Cina è la seconda economia mondiale, ha continuato a beneficiare degli sconti concessi ai Paesi in via di sviluppo: nel 2018 ha contribuito alla spesa Onu con solo 1,3 miliardi di dollari, molto meno dei 10 miliardi stabiliti. per gli Stati Uniti.

Inoltre, negli ultimi anni, la Cina ha instaurato un sistema di favori reciproci con diversi paesi dell’Africa e del Pacifico, con i quali, in cambio di prestiti e altri sistemi di assistenza, può ottenere un voto favorevole. sulle singole questioni affrontate. alle Nazioni Unite.

Una cosa del genere è accaduta lo scorso anno, quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha votato per il nuovo capo a Roma. La Cina ha cercato il sostegno di Qu Dongyu, il suo candidato, tra i paesi in via di sviluppo: quando il governo cinese, ad esempio, ha cancellato 78 milioni di dollari di debito nei confronti del Camerun, candidato del Camerun a un posto all’ONU, l’economista Médi Moungui, si è improvvisamente ritirato dalla concorrenza, senza dare troppe spiegazioni. Pare inoltre che i membri della delegazione cinese particolarmente numerosa abbiano chiesto a rappresentanti di altri stati di fotografare le loro schede, per confermare di aver votato per Qu Dongyu: e questo nonostante il voto era segreto.

L’ascesa al potere della Cina, all’interno e all’esterno di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, è dipesa in gran parte da ritiro graduale degli Stati Uniti dagli affari mondialie dal sistema che lo stesso governo degli Stati Uniti ha creato alla fine della seconda guerra mondiale per garantire il dominio nel sistema mondiale. Questo processo è iniziato diversi anni fa sotto la presidenza di Barack Obama, ma è diventato più rapido e traumatico con Donald Trump.

A luglio, Trump ha deciso di farlo ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità, accusando l’agenzia Onu di essere dipendente dalla Cina e di aver contribuito alla diffusione della pandemia di coronavirus. Trump aveva già preso decisioni simili, anche se non direttamente collegate alla partecipazione degli Stati Uniti all’ONU: nel 2017 si era ritirato dal trattato sul climae l’anno successivo dell’accordo nucleare iraniano. Durante il voto sulla legge sulla sicurezza nazionale approvata dalla Cina per Hong Kong, tenutosi a luglio al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti non c’erano: Trump li aveva ritirato nel 2018, sostenendo che il corpo era troppo critico nei confronti di Israele (un alleato degli americani). L’anno successivo ha fatto lo stesso con un’altra agenzia, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Molti, sia all’interno che all’esterno del governo degli Stati Uniti, hanno visto le azioni di Trump come una sorta di “dono strategico” alla Cina. Trump non avrebbe solo liberato spazio per i suoi avversari; lo avrebbe fatto senza poterlo rivendicare nuovamente in futuro. Come ha detto Lanxin Xiang, direttore del Center of One Belt and One Road Studies di Shanghai: “Se questo è il tuo pensionamento volontario, e non il risultato della nostra espulsione, non si dovrebbe considerare di riempire gli spazi vuoti. come una provocazione ”.

Gli Stati Uniti hanno tentato in parte di opporsi all’ascesa al potere della Cina cercando di persuadere e corteggiare diversi paesi storicamente amichevoli. Finora, tuttavia, questi sforzi hanno prodotto ben poco: negli ultimi quattro anni, la fiducia tra Trump ei suoi alleati è stata gradualmente crollato, e oggi quasi nulla rimane delle relazioni bilaterali ereditate dal mandato di Obama.

Secondo alcuni osservatori, quello che vediamo all’interno dell’ONU ricorda sempre di più le dinamiche della Guerra Fredda, ovvero il confronto tra due modelli diversi – da un lato gli Stati Uniti , dall’altra l’Unione Sovietica – che dalla fine della seconda guerra mondiale il mondo ha definito il mondo e il suo equilibrio per più di mezzo secolo: “Il peso di Pechino nelle Nazioni Unite aiuta il Partito Comunista Cinese a legittimare la sua pretesa di essere un’alternativa superiore alle democrazie occidentali “, ha scritto il il giornale di Wall Street. Un concetto simile è stato recentemente espresso dallo stesso presidente cinese, il potentissimo Xi Jinping. Nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alludendo all’ascesa della Cina e al declino degli Stati Uniti, Xi ha affermato: “Il sistema di governance globale dovrebbe adattarsi alle cambiare le dinamiche politiche ed economiche globali “.

Il che significa in altre parole: stiamo diventando il Paese più importante del mondo, il mondo dovrebbe riconoscerlo e cambiare il suo sistema di governo, dandoci la direzione.