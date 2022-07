Riepilogo delle notizie di Windows: calo delle vendite globali di PC, supporto per le app Microsoft 365 rimosso su sistemi operativi Windows precedenti e altro ancora

Bentornati al nostro feed di notizie di Windows, dove diamo un’occhiata alle storie più importanti della scorsa settimana nel mondo del sistema operativo di punta di Microsoft.

Le vendite globali di PC sono in calo, comprese le vendite di Chromebook in calo del 12,6%, afferma Gartner

secondo Dati grezzi di GartnerC’è stato un calo significativo nelle vendite globali di PC, con i Chromebook che hanno registrato un calo del 12,6% in particolare. Il calo delle vendite di PC è attribuito al conflitto in Ucraina, nonché alle pressioni inflazionistiche e al calo della domanda in generale.

Microsoft ha abbandonato il supporto per le app Microsoft 365 su Windows 7 e Windows 8.1 il 10 gennaio 2023

supporto per Le app di Microsoft 365 si interromperanno su molte versioni precedenti di Windows il 10 gennaio 2023. Le versioni interessate includono Windows 8.1, un programma a pagamento triennale per gli aggiornamenti della sicurezza estesa (ESU) per Windows 7 e Windows Server 2008 R2.

Xbox serie X | Ora esegue Windows 98 e giochi per PC classici come Quake e Half-life

Grazie all’emulatore DOSBox Pure e al software front-end Retroarch, ora è possibile fare proprio questo Esegui Windows 98 su Xbox Series X | S.E, dopo, gioca ai classici giochi per PC, come Quake e Half-life.

Questo è tutto per questa settimana. Torneremo la prossima settimana con altre novità su Windows.

