Retro Football Gang svela una collezione della squadra francese a Euro 2000!

Mentre la squadra francese si prepara a partecipare alla competizione per Euro 2020 contro la Germania, Retro Football Gang presenta una collezione lifestyle che ci riporta alla vittoria dei Blues a Euro 2000.

Ispirato agli anni ’90 e alla cultura hip-hop, Retro Football Gang è un marchio francese che offre prodotti originali che mescolano calcio e moda. In grado di essere indossati nella vita di tutti i giorni, i 6 pezzi di questa collezione Euro 2000 sono in gran parte realizzati in cotone e sono stati stampati a Madrid.







Tra questi 6 pezzi troviamo una t-shirt bianca che mette in risalto gli headliner di questa selezione attraverso immagini mitiche come le celebrazioni di Sylvain Wiltord e David Trezeguet contro l’Italia a Rotterdam. Ritroviamo anche le stampe “Champions Euro 2000” e “Les Bleus” intorno alla celebrazione degli uomini di Roger Lemerre.

RFG mette sotto i riflettori anche altre icone attraverso un’altra t-shirt bianca che mostra le “tutte le stelle” di un Euro oggi considerato uno dei più competitivi della storia poiché c’erano giocatori leggendari sui prati olandesi e belgi. Troviamo così Raul, Pep Guardiola, Luis Figo, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Alessandro Nesta, Paolo Maldini e Francesco Totti.













La collezione Euro 2000 presenta altre tre t-shirt bianche dal look piuttosto classico a prima vista. Sul davanti troviamo semplicemente il logo di Euro 2000 che mette in risalto le bandiere di Olanda e Belgio ma su due delle tre magliette, è sul retro che Retro Football Gang fa parlare della sua creatività con la foto di David Il mitico gol di Trezeguet su una delle magliette e la foto di Thierry Henry, Nicolas Anelka, Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord e Trezegol con il trofeo sull’altra.







Infine, il brand ispirato agli anni ’90 e alla cultura hip-hop ha pensato anche a temperature più fresche nonostante l’arrivo dell’estate con una semplicissima sweet-shirt blu navy dove troviamo solo il logo Euro 2000. Tutti questi pezzi, che riporteranno meravigliosi ricordi ai francesi, si trovano sul Negozio online Retro Football Gang !