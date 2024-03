Recensione Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12: troppo costoso

Lenovo Think Pad X1 La linea Carbon risale al 2012 e ora, giunto alla sua dodicesima incarnazione, il laptop ha raggiunto un livello di maturità che solo pochi altri marchi possono vantare. Oggi x1 carbonio È stato lucidato in buon grado, tuttavia sarebbe difficile distinguerlo dall'originale. Lo sapevo, perché l'ho recensito per WIRED prima.

Immagine: Lenovo

La canzone rimane più grande che mai. Questo è il laptop aziendale leggero di punta di Lenovo, progettato per uccidere tutti gli altri. Mantiene le stesse dimensioni dello schermo LCD da 14 pollici (con proporzioni 16:10, ora 2880 x 1800 pixel) che ha sempre avuto e ora pesa 2,2 libbre, mostrando una perdita di peso sana e costante nel corso degli anni.

Ho misurato lo spessore a 21 mm, in gran parte a causa dei grandi piedini in gomma che corrono lungo la parte posteriore della base per sostenere leggermente la tastiera. L'attuale telaio, afferma Lenovo, è realizzato in “alluminio riciclato, magnesio e fibra di carbonio di tipo aerospaziale, nonché materiali post-consumo utilizzati durante tutta la sua costruzione”.

Molte delle altre innovazioni qui sono, nella migliore delle ipotesi, incrementali. Voglio dire, quando un marchio inizia a parlare dei “nuovi marcatori tattili” su una tastiera – quelle piccole protuberanze sui tasti F e J – sai che ci stiamo avvicinando a una stazione di innovazione. C'è anche una piccola cornice che sporge nella parte superiore del display dove appare la webcam (che dispone di un otturatore manuale), così come un lettore di impronte digitali spostato, ma è difficile escludere altre modifiche estetiche.

Immagine: Lenovo

La grande novità è sotto il cofano, con l'inclusione di una nuova CPU Intel Core Ultra e questo modello è dotato di un chip Ultra 7 155H che funziona a 1,4 GHz. Un piccolo gruppo di produttori lancerà questo mese dispositivi con chip Ultra, con particolare attenzione alle prestazioni dell'intelligenza artificiale, a una migliore efficienza energetica e a una grafica integrata migliorata. I benchmark basati sull'intelligenza artificiale sono ancora nuovi, quindi finché non avrò una buona base di risultati da cui attingere, riferirò sulla mia serie standard di test che mescolano diverse applicazioni aziendali e benchmark grafici.