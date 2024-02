Re Carlo ringrazia il pubblico per il sostegno dopo la diagnosi di cancro

2 ore fa

Re Carlo ha espresso il suo “profondo ringraziamento” per i messaggi di sostegno del pubblico, nella sua prima dichiarazione dopo la diagnosi di cancro.

Il re 75enne ha detto: “Come sanno tutte le persone malate di cancro, pensieri così gentili sono la più grande consolazione e incoraggiamento”.

Lunedì Buckingham Palace ha annunciato la notizia della diagnosi.

Il re è in cura per un tipo di cancro non specificato e attualmente risiede a Sandringham.

Il cancro è stato scoperto mentre era in cura per un ingrossamento della prostata a gennaio. Anche se il tipo di cancro non è stato rivelato, il palazzo ha confermato che non si trattava di cancro alla prostata.

“È altrettanto incoraggiante sentire come la condivisione della mia diagnosi abbia contribuito a migliorare la comprensione del pubblico e a mettere in risalto il lavoro di tutte quelle organizzazioni che supportano i malati di cancro e le loro famiglie nel Regno Unito e nel resto del mondo”, ha scritto nella sua nota di ringraziamento. .

“La mia ammirazione per tutta la vita per la loro instancabile cura e dedizione è il risultato della mia esperienza personale.”

Il re si è ritirato da tutti gli incarichi pubblici mentre si sottoponeva a cure per il cancro, con i reali più anziani – tra cui la regina Camilla e il principe di Galles – che hanno assunto le sue funzioni in alcuni eventi.

Mercoledì ha lasciato Clarence House a Londra diretto alla sua residenza a Norfolk, accompagnato dalla Regina. Il suo figlio più giovane, il Duca di Sussex, era arrivato in aereo dagli Stati Uniti per una breve visita quel giorno.

“Devo essere visto per crederci” era uno dei principi guida della defunta regina Elisabetta II. Ebbene, il Re non si vedrà tanto presto, poiché per il momento il turbinio degli impegni si è interrotto.

Ma avrà sue notizie.

E per gli standard solitamente molto restrittivi della prosa reale, questa è una questione molto personale.

Non molte persone della sua età sceglierebbero di fare della loro condizione medica un punto di discussione globale. Il re si sforza di esprimere la speranza che la sua relativa apertura sia servita a uno scopo.

E c'è di più: quest'uomo, come molti malati di cancro, è ora nelle mani di medici e infermieri. Come molti pazienti, fa del suo meglio per mettere in risalto il lavoro di coloro che si prendono cura di lui, lavoro con cui ovviamente è entrato in contatto prima, ma che non gli è mai piaciuto.

I ringraziamenti del Re per tutti i messaggi di sostegno non sorprendono. Ma anche lì si rivela l’incontro tra l’uomo e il re nella diagnosi e nella cura – e queste lettere, dice con parole un po’ diverse, significano molto.

La regina ha detto che suo marito è stato “profondamente colpito da tutte le lettere e le lettere che il pubblico inviava da ogni parte”.

Giovedì, parlando ad un evento presso la cattedrale di Salisbury, ha detto che il sostegno è stato “assolutamente delizioso”.

Spiegazione video, La regina afferma che re Carlo "se la passa molto bene date le circostanze".

Il principe William ha anche espresso la sua gratitudine per i messaggi di sostegno che ha inviato a suo padre e a sua moglie, la principessa del Galles, mentre si riprendeva da un intervento chirurgico addominale.

Non si prevede che ritorni ai suoi doveri reali fino a dopo Pasqua.

Diagnosi del cancro di Re Carlo

Intervenendo a un evento di beneficenza per raccogliere fondi per la London Air Ambulance, a cui hanno partecipato ospiti tra cui la star di Hollywood Tom Cruise, il principe William ha detto che i commenti significano “molto per tutti noi”.

“È giusto dire che le ultime settimane sono state focalizzate sul piano medico”, ha detto.

La sorella del re, la principessa reale, ha espresso parole di sostegno sia al re che a Catherine all'inizio di questa settimana. Sabato Anne ha assistito alla partita delle Sei Nazioni tra Scozia e Francia, in qualità di patrona del rugby scozzese.