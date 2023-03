Il Comitato paralimpico canadese (CPC) e la radiodiffusione pubblica hanno confermato la notizia mercoledì.

Titolare dei diritti di trasmissione delle Paralimpiadi dal 2014, CPC collabora con la Canadian Broadcasting Corporation e una serie di partner per portare le competizioni ai canadesi.

Per i Giochi del 2024 e del 2026, Radio Canada e CBC svolgeranno un ruolo più importante, in quanto emittenti ufficiali dei Giochi.

“Siamo molto lieti di rafforzare la nostra partnership con Radio Canada e CBC per i Giochi del 2024 e del 2026”, ha affermato Karen O’Neill, CEO del Canadian Paralympic Committee. La trasmissione dei Giochi Paralimpici è molto importante in quanto evidenzia lo straordinario impatto che lo sport può avere e contribuisce alla crescita dello sport paralimpico in Canada.

La Canadian Public Broadcasting Corporation, che ha acquisito una sub-licenza per i giochi da CPC, fornirà una copertura completa degli eventi in televisione, sulle sue piattaforme digitali e tramite trasmissioni in diretta in francese e inglese.

Insieme, abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi anni per migliorare la nostra copertura di gioco sia quantitativamente che qualitativamente. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con Radio Canada e CBC nei prossimi anni per celebrare e condividere con tutti i canadesi le incredibili prestazioni degli atleti paralimpici del paese.

Radio Canada presenterà le Paralimpiadi 2024 e 2026. Foto: Canadian Broadcasting Corporation

Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a mostrare il meglio dello sport attraverso la nostra partnership con il Comitato paralimpico canadese “, ha dichiarato Catherine Tait, Presidente e CEO di Société Radio-Canada. In qualità di emittente dei Giochi Paralimpici in Canada, è un onore portare ai fan la gioia di vedere i talentuosi atleti paralimpici che competono sulla scena mondiale.

I Giochi Paralimpici 2024 si terranno dal 28 agosto all’8 settembre a Parigi, e i Giochi Invernali 2026 dal 6 al 15 marzo in Italia, a Cortina e Milano.

Société Radio-Canada, l’emittente pubblica nazionale, offre contenuti in francese, inglese e otto lingue indigene, nonché contenuti in spagnolo, arabo, cinese, punjabi e tagalog attraverso Radio Canada International (RCI).