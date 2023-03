Inghilterra e Italia. Negri racconta il litigio con Pharrell: ‘Ho cercato di abbatterlo’

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Segui questi media

Terza linea Sebastian Negri è tornato alla sua burrascosa interpretazione con Owen Farrell. (© cattura)

Molte persone sognano di farlo, lo ha fatto. Terza linea italiana Sebastiano Nigri (30 anni, 36 presenze) Ha avuto una grande mischia con il mediano d’apertura dell’Inghilterra Owen Farrell (31 anni; 106 selezioni) su 2H giorno Campionato 6 Nazioni 2023, dopo un’elaborazione molto forte. In vantaggio di 19 punti all’intervallo, aveva quindi bisogno di orgoglio da parte del Nacional.

Spesso il gol d’apertura del XV de la Rose non è sfuggito al formidabile tampone della terza linea attraverso le Alpi, che non ha mancato di infastidire Farrell. Tra i due è scoppiata una rissa prima che intervenissero i suoi compagni di squadra. Sebastian Negri, abbastanza comodamente, rivela il dietro le quinte di questo litigio con un podcast Scarico di bassi da rugby.

“cercare di distruggere qualcuno per motivare i ragazzi”

Sebastian Negri racconta le circostanze di questo litigio con Owen Farrell e sono chiare:

All’intervallo, abbiamo parlato di essere più fisici nei duelli e di entrare un po’ di più in battaglia. E ho pensato che l’unico modo per farlo fosse provare a distruggere qualcuno o provare a fare qualcosa di grosso solo per entusiasmare i ragazzi. Ho visto che Farrell voleva prendere la linea e mi sono detto, che ci riesca o no, proverò a batterlo. Sebastiano NigriTerza linea d’Italia

“Ho visto l’intera famiglia Farrell puntare il dito contro di me…”

per 3H Nel giorno del Sixth Nations Championship, l’Italia ha dato il benvenuto all’Irlanda. Per coincidenza, Andy Farrell, il padre di Owen, è l’assistente allenatore della difesa irlandese. La storia di una famiglia che ha attraversato l’Inghilterra per raggiungere l’Italia.

“Abbiamo giocato contro l’Irlanda la partita successiva e suo padre, gli allenatori e tutta la sua famiglia stavano guardando. Quando sono tornato alla reception dopo la partita ho visto tutta la sua famiglia e qualcuno mi ha indicato e ha detto: ‘Ecco il ragazzo che ha fatto questo a Owen. Ma devono sapere che non ho niente contro di lui, l’ho fatto per rimotivare i miei compagni di squadra”, spiega la persona coinvolta.

A quanto ho capito, Sebastian Negri in terza fila non si è fatto in quattro con Owen Farrell, ma non è stato in alcun modo malintenzionato da parte sua…

Video: attualmente in Actu

Ricevi ogni giorno i nostri migliori articoli nella tua casella di posta con la newsletter di Actu Rugby. Iscriviti qui, è gratis!

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.