Questo video mostra cosa accadrebbe se cadessi in un buco nero

La NASA ha recentemente pubblicato un video di simulazione che rivela come sarebbe cadere in un buco nero. Spiegazioni.

Questo video, che potete guardare qui sopra, è a scopo dimostrativo. Ci mostra il viaggio che deforma la realtà mentre si avvicina a un buco nero supermassiccio. “Le persone spesso chiedono questo, e simulare questi processi difficili da immaginare mi aiuta a collegare la matematica relativistica alle conseguenze del mondo reale nell'universo reale.”Jeremy Schnittman, un astrofisico del Goddard Space Flight Center della NASA che ha creato la simulazione, ha dichiarato in una dichiarazione: “Così ho simulato due diversi scenari, uno in cui la telecamera mancava di poco l'orizzonte degli eventi e si spostava all'indietro, e uno in cui attraversava il confine, determinandone il destino.”

Leggi anche Il Sole inghiottirà la Terra tra quattro miliardi di anni

I buchi neri sono misteri cosmici. Non esiste un modo reale per sapere cosa sta succedendo dietro di loro. Strani effetti gravitazionali all'esterno stupiscono gli scienziati. Le simulazioni hanno permesso di fornire consigli agli astronauti. “I buchi neri supermassicci hanno fino a circa 30 masse solari, hanno orizzonti degli eventi molto più piccoli e forze di marea più forti, che possono distruggere gli oggetti in avvicinamento prima che raggiungano l’orizzonte.astrofisico mondiale dettagliato.

Inoltre, il buco nero simulato è progettato per imitare il buco nero supermassiccio nel cuore della nostra galassia, che ha una massa pari a oltre 4,3 milioni di volte la massa del nostro sole. È una dimensione quasi insondabile. La verità è che il panorama lontano che vedi nel visore è di circa 400 milioni di chilometri. Dal punto di vista della telecamera, ci vorrebbero tre ore per cadere nell'orizzonte del buco nero. Tuttavia, a un osservatore esterno, la fotocamera potrebbe sembrare bloccata vicino alla soglia a causa delle enormi distorsioni spazio-temporali.

Andando oltre, sappi che il buco nero stellare più feroce della Via Lattea è un gigante dormiente vicino alla Terra.

Leggi anche L'aurora boreale è stata osservata in Francia dopo un'eccezionale tempesta solare