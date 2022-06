Questo gioielliere su misura afferma che i diamanti coltivati ​​in laboratorio sono il 60% più economici dei diamanti estratti

Othica Jewelry è specializzata in diamanti coltivati ​​in laboratorio. Dall’alto verso il basso: Devin Nathanael, Iris Tan e Sharon Sim. (Foto: Gioielli Othica)

SINGAPORE – I diamanti possono essere i migliori amici di una ragazza, ma per Devin Nathanael, co-fondatore dello Specialista di Diamond Lab, è stata la strada per un nuovo business.

Insieme a due ex colleghi Iris Tan, 38 anni, e Sharon Sim, 31 anni, ha lanciato Nathanael Othica Jewellery nel settembre 2021, appena tre mesi dopo aver avuto l’idea di specializzarsi in gioielli con diamanti coltivati ​​in laboratorio.

Natanaele, 26 anni, stava cercando il suo anello di fidanzamento “perfetto” quando è stata concepita l’idea per la gioielleria.

Parlando con Yahoo Finanza Singapore Su come sono nati i gioielli Othica, Tan Handsome ha detto che Nathanael ha impiegato più di sei mesi per trovare la pietra preziosa di qualità e progettare l’anello che desiderava.

Anche se sapeva cosa voleva, non riusciva a trovare un diamante che soddisfacesse i suoi standard nei negozi al dettaglio da asporto: il design o la pietra semplicemente non si adattavano. L’alto costo era un altro ostacolo.

Nathanael ha condiviso la sua esperienza con i suoi partner e nel giro di tre mesi è nata Othika Jewelers. In qualità di gioielliere su misura, assegna progetti a mecenati con diamanti provenienti da laboratori in Belgio o negli Stati Uniti.

Il trio scherza sul fatto che sono “attraverso le generazioni” con il membro più anziano Tan come annunciatore per la squadra con più esperienza nel settore. Sim, i “Millennials”, è il leader creativo mentre Nathanael, l'”acquirente della Generazione Z” è il più esperto in termini finanziari.

Il team si è incontrato per la prima volta come colleghi in una catena di gioielli leader, lavorando in posizioni dirigenziali intermedie.

Nonostante le differenze di età, i tre sono legati dal loro amore per i diamanti, poiché ognuno aveva un ricordo affettuoso della gemma in diverse fasi della loro vita.

Il team ora opera in un confortevole studio di due stanze fuori dalla Oxley Tower, dove ha accolto oltre 100 clienti fino ad oggi. Alla domanda su guadagni e numeri di vendita, Tan ha rifiutato di rivelare numeri esatti tranne per dire che la società era “fiorente” e diventata redditizia in meno di sei mesi, e sulla buona strada per raggiungere un “obiettivo annuale a sette cifre”.

60% in meno

I tre fondatori sperano di educare i consumatori sui vantaggi dei diamanti coltivati ​​in laboratorio, che possono costare fino al 60% in meno rispetto alle loro controparti estratte e sono più sostenibili.

I diamanti coltivati ​​in laboratorio hanno le stesse proprietà dei diamanti estratti, ma sono più economici a causa dei processi brevi e della minore manodopera coinvolta. Mentre i diamanti estratti impiegano miliardi di anni per crescere e più anni per essere estratti, quindi portati ai fornitori, i diamanti coltivati ​​in laboratorio impiegano solo dalle tre alle quattro settimane per crescere nei loro ambienti controllati.

I diamanti coltivati ​​in laboratorio passano anche attraverso gli stessi processi di certificazione e classificazione dei diamanti del principale istituto gemmologico americano e dell’Istituto gemmologico internazionale.

C’è anche un aspetto ambientale nei diamanti coltivati ​​in laboratorio, che vengono coltivati ​​da un “seme” in un laboratorio, al contrario dei diamanti estratti, che hanno un impatto negativo sull’ambiente quando vengono estratti dal terreno.

Per differenziarsi dalla concorrenza, i fondatori saltano anche i quattro elementi — taglio, colore, purezza e carati — comunemente usati dai consumatori nella scelta dei diamanti. Offrono una classificazione aggiuntiva chiamata Ulticut che include la raffinatezza e l’uniformità dei loro standard di gemme.

“Mostriamo sempre ai clienti che se si desidera un diamante che sia davvero di qualità e bello, e che brilli davvero da solo, si dovrebbe assolutamente guardare oltre i quattro elementi comuni. Perché i quattro elementi comuni… non ti aiutano davvero a valutare se questo diamante è di qualità o meno.

“Di solito è utile solo per i rivenditori come noi capire la gamma di budget e quindi provare a suggerire qualcosa che funzioni per te”.

Ad esempio, la lucidatura si riferisce alla levigatezza di ciascuna sfaccettatura di un diamante, mentre la simmetria si riferisce alla raffinatezza di ciascuna sfaccettatura. Tutto ciò contribuisce alla naturale brillantezza della gemma.

Valore dell’investimento

I fondatori sono attenti a distinguere i diamanti coltivati ​​in laboratorio dagli zirconi cubici o dalla moissanite, che sono imitazioni di diamanti che sono simili nell’aspetto ma non per durezza o valore.

Per i fondatori, i diamanti coltivati ​​in laboratorio sono preziosi quanto i diamanti cimelio e possono essere ancora più attraenti grazie ai risparmi che fanno.

“Se è collegato al momento (o all’occasione), non importa se è stato testato o estratto”, ha detto Tan, che ha affermato di aver usato diamanti per commemorare come la nascita di suo figlio.

Ha aggiunto che dal momento che i diamanti non hanno valore di investimento, non importa se vengono coltivati ​​in laboratorio o estratti.

“È consigliabile non considerare i gioielli con diamanti come un valore di investimento, perché il suo valore di investimento non è noto, se viene estratto da minerali o sviluppato in un laboratorio. Perché anche se acquisti un diamante che è stato estratto, paghi S $ 10.000 , nel momento in cui esci In it dal negozio, il suo valore scenderà quasi immediatamente a S $ 5.000, perché non ha valore di rivendita. Nel settore non è noto che abbia un valore di rivendita come i gioielli d’oro. “

Ha detto che a causa del basso valore dei diamanti, si possono anche ottenere diamanti coltivati ​​​​in laboratorio e risparmiare il 60% in anticipo.

“A livello pratico, i risparmi offerti possono essere ugualmente attraenti, poiché entrambi i diamanti brillano così bene alla fine della giornata”.

Alla fine, Natanaele ha impiegato quasi nove mesi per ottenere l’anello perfetto. Design dell’anello: un diamante rotondo con montatura introduttiva. Ho dormito in laboratorio ovviamente.

