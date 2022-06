Le sfide di viaggio ostacolano il ritorno dei viaggiatori nel circuito dell’Indocina

Gli episodi regionali sono prenotati per la fine dell’anno

I voli regionali limitati rendono difficile la pianificazione del circuito regionale

Opportunità di aumentare la domanda turistica per i siti più piccoli della regione

Nel periodo pre-pandemia, il circuito dell’Indocina era una scelta popolare per i viaggiatori, soprattutto quelli provenienti da luoghi lontani, che desideravano esplorare un misto di Cambogia, Thailandia, Vietnam, Laos e Myanmar in un unico viaggio. Le restrizioni di viaggio e la chiusura dei confini negli ultimi due anni hanno portato gli esperti del settore ad anticipare un aumento dei viaggi verso l’unica destinazione una volta che la regione riaprirà.

Ora che le restrizioni di viaggio sono state allentate in tutto il sud-est asiatico, a partire dal fatto che la Cambogia è uno dei primi paesi della regione ad accogliere il doppio dei turisti con restrizioni limitate e requisiti di ingresso facili da novembre 2021, le parti interessate del settore stanno riconsiderando la domanda: lo farà ? ? Il servizio di viaggio regionale torna?

La maggior parte delle prenotazioni di viaggi in più paesi attualmente sono per la fine dell’anno, ha affermato Willem Nijmeijer, fondatore di Charity Travel.

“Fino a poco tempo fa, il Laos era ancora chiuso e il corridoio thailandese ostacola (i passeggeri possono) prendere con sicurezza voli multinazionali nel prossimo futuro”, ha affermato Nijmeijer.

Sebbene creda che i voli multi-paese porteranno una qualche forma di ritorno, prevede che i programmi tradizionali dell’Indocina che combinano tre o quattro destinazioni contemporaneamente potrebbero essere “oltre il loro periodo di massimo splendore”.

Ognuna di queste destinazioni è più sviluppata, ha spiegato, facilitando visite più lunghe e mettendo “meno pressione” sul viaggiatore a lunga distanza “per fare un altro viaggio al punto successivo”.

interruzioni del volo

Nel frattempo, le parti interessate del settore turistico concordano sul fatto che l’accesso ai voli è un ostacolo a itinerari più complessi che includono più destinazioni.

Sebbene le frontiere siano state aperte e le restrizioni rimosse o notevolmente ridotte a livello regionale, le continue interruzioni dei voli rimangono una sfida.

“I voli nazionali e regionali regolari devono tutti tornare a un programma più affidabile e regolare”, ha affermato Niemeijer. “Gli orari dei voli gravemente disturbati rendono molto difficile la pianificazione dell’itinerario”.

Jeff Riddell, amministratore delegato di Diethelm Travel Vietnam, ha osservato che Diethelm sta ricevendo una certa domanda di voli misti per l’Indocina. Tuttavia, a causa dei voli regionali limitati, i clienti devono ancora posticipare i loro voli o cambiare rotta.

Ad esempio, a partire dal 1 luglio, non ci sono voli diretti da Siem Reap in Cambogia a nessun aeroporto in Vietnam.

ha detto Riddle TTG Asia: “Non ci sono voli nemmeno da LPQ (Luang Prabang), il che rende impossibile l’integrazione con il Laos. È fondamentale che i voli regionali tornino il prima possibile, poiché gli ospiti vogliono pianificare solo quando sanno che i servizi sono operativi.

“I servizi di volo stabili aiutano anche a rafforzare la fiducia dei viaggiatori”, ha osservato Riddell.

Bill Barnett, fondatore e amministratore delegato di C9 Hotelworks, ha affermato che i voli regionali limitati stanno guidando una nuova tendenza per i viaggi all’interno del paese. Si aspetta che questo, a sua volta, stimoli il turismo in località più piccole, come Labuan Bajo in Indonesia e l’isola thailandese di Koh Pha Ngan.

Si noti che “il circuito cambia”.

“Il ponte aereo è fondamentale e ora ci sono molti ponti aerei molto meno, quindi penso che vedremo più ingressi in un paese, e poi voli, rispetto a tutto il sud-est asiatico.

“È probabile che si tratti di un boom nelle località più piccole e meno trafficate, che farà partire questi viaggi più piccoli. Ciò porterà alla crescita del turismo nelle nuove località. ‘Più piccolo è meglio’ è il nuovo mantra”, ha affermato Barnett.

L’area cooperativa è la chiave

Come Niemeijer, Sinan Thorne, fondatore di B2B Travel e presidente di PATA Cambogia, è fiducioso che il circuito regionale tornerà in qualche modo man mano che cresce la fiducia dei viaggiatori.

Ha detto: “L’apertura dei confini attraverso la regione aiuterà a rivitalizzare il movimento turistico a livello regionale, oltre a spingere i turisti internazionali che viaggiano attraverso questi confini”.

“È molto importante che gli Stati membri dell’ASEAN lavorino a stretto contatto con l’azione e non solo sulla carta”, ha aggiunto.

A luglio, l’iniziativa del Corridoio economico Cambogia-Vietnam-Thailandia inizierà a promuovere i viaggi attraverso il paese verso le aree costiere collegate ai tre paesi.

Prima che entrasse in vigore, Riddle ha affermato che la domanda di viaggi attraverso la regione era già in aumento. Attualmente, Francia e Regno Unito sono i mercati più attivi, soprattutto in estate. Germania, Svizzera e Stati Uniti guardano maggiormente al quarto trimestre del 2022 e al primo trimestre del 2023.

Evidenziando altri cambiamenti nelle abitudini di prenotazione a lungo termine, Riddle ha affermato che i viaggiatori pianificano e prenotano in tempi più brevi rispetto a prima della pandemia, quando i periodi di prenotazione si allungavano con circa tre mesi di anticipo. I viaggiatori preferiscono anche percorsi a destinazione singola ed esperienze di viaggio lente.

“Richiedono più tempo per la loro visita in ogni particolare area, così come la durata complessiva. Ad esempio, vediamo molti clienti concentrare le loro visite e rimanere solo nel Vietnam del Nord, piuttosto che correre lungo un itinerario per coprire tutto da nord a sud in una volta.