Il principe Carlo elogia la regina Elisabetta: “Continui a fare la storia”

Il principe Carlo ha reso omaggio personalmente a sua madre, la regina Elisabetta, sabato durante le celebrazioni del suo giubileo di platino, lodando la regina per aver unito la nazione e aver continuato a fare la storia durante i suoi 70 anni di regno.

Charles ha parlato a un concerto pop che si è aperto con un fumetto del 96enne che prende il tè con un orso Paddington e ascolta l’inno dei Queen “We Will Rock You” davanti a una tazza di tè cinese.

L’erede al trono è apparso verso la fine del concerto a Buckingham Palace. Con i ritratti del regno di Elisabetta esposti alle pareti, Carlo, 73 anni, ha affermato che il giubileo ha dato al paese l’opportunità di ringraziare.

In una lettera alla regina, che si trovava a casa sua al Castello di Windsor fuori Londra, ha detto: “Ti sei impegnato a servire per tutta la vita – continui a consegnare. Ecco perché siamo qui”.

“Ci hai incontrato e ci hai parlato. Ridi e piangi con noi e, soprattutto, sei stato lì per noi per tutti questi settant’anni”, ha aggiunto, riferendosi alla regina come a una “mummia”.

I festeggiamenti di sabato sono stati tra una serie di eventi giubilari che Elizabeth ha mancato a causa di “problemi occasionali di pendolarismo” che hanno causato la cancellazione dei suoi fidanzamenti di recente.

Il video di apertura del personaggio immaginario Paddington ha echi del 2012, quando la regina è apparsa con la spia immaginaria più famosa della Gran Bretagna, James Bond, in un video della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra.

Domenica sarà l’ultimo giorno di festeggiamenti, quando il cantante Ed Sheeran si unirà a quasi 10.000 artisti e alle forze armate in uno spettacolo che traccerà un percorso simile a quello intrapreso dalla regina durante la sua incoronazione. (Reuters)