Queste creature furono le prime a emergere dalla peggiore estinzione di massa nella storia della Terra

Circa 250 milioni di anni fa, la Terra visse il peggio estinzioni di massa dalla sua storia. quasi tutto Oceano Poi i Marines sono scomparsi. Così come tre quarti delle specie terrestri. Ci sono voluti milioni di anni di vita per riprendersi. A partire da alcuni piccoli mostri che si nascondono dal fondo dell’oceano, ci hanno detto oggi i ricercatori di un team internazionale.

L’informazione si nascondeva profondità del mare dal sud della Cina. Al centro dei resti fossili che tradiscono i 7 milioni di anni cruciali della nostra storia. Per animali dal corpo molle, invertebrati, tracce e tane. Almeno 400 puntiprelevare campioni. Fantastico set di dati.

Gamberetti e vermi marini sembrano particolarmente resistenti a livelli elevati di anidride carbonica 2 . © Philippe Bourjon, Wikipedia, CC di-SA 4.0

L’incredibile resilienza di lombrichi e gamberetti

Le analisi dei ricercatori mostrano che ci sono voluti circa 3 milioni di anni perché gli invertebrati più potenti si riprendessero da questo evento di estinzione di massa. e ritrovare i loro antichi abitanti. Alimentatori di deposito: questo è il nome dato alle specie di cui si nutrono problema Un essere vivente che si deposita sul fondo dell’acqua – come Gamberetto O i vermi, furono i primi a riprendersi. Gli alimentatori a sospensione – che si nutrono di materia sospesa – erano più difficili.

Gli invertebrati che si nutrono di materiale del fondo oceanico, come i gamberetti, sono stati i primi a riprendersi dalla più grande estinzione di massa della Terra. © Serhii, Adobe Stock

I ricercatori sospettano anche che il successo del primo abbia messo in difficoltà il secondo. Gamberetti e vermi avrebbero spostato così tanto il fondo del mare che i loro cugini mangiatori di pendenti hanno lottato per ritrovare l’equilibrio in queste acque fangose.

Ma i ricercatori hanno anche immaginato che gli invertebrati, grazie alla loro flessibilità di fronte a Alto contenuto di anidride carbonica 2 – Come quelli conosciuti allora dal nostro pianeta – potrebbero aver giocato un ruolo importante nel ricrearesistema ambientale Dopo altre grandi estinzioni. Forse scatenando le innovazioni evolutive emerse in seguito.