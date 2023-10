Questa scoperta senza precedenti è stata fatta utilizzando il telescopio James Webb

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha appena scoperto una nuova caratteristica nell’atmosfera di Giove. Un’incredibile corrente a getto ad alta velocità si estende per oltre 4.800 chilometri sopra le principali superfici nuvolose situate a nord dell’equatore del gigante gassoso.

“È stato qualcosa che ci ha colto completamente di sorpresa. Ciò che avevamo sempre visto come una misteriosa foschia nell’atmosfera di Giove ora appare come caratteristiche nitide che possiamo seguire mentre il pianeta ruota rapidamente.condizione Dettagli delle osservazioni e del lavoro presso l’Università dei Paesi Baschi a Bilbao (Spagna).

Una scoperta che potrebbe portarne altre

Questa scoperta relativa all’interazione degli strati dell’atmosfera di Giove potrebbe portare ad altre scoperte, secondo la comunità scientifica.

“Giove ha uno schema complesso ma ripetitivo di venti e temperature nella stratosfera equatoriale, molto più elevato dei venti nelle nuvole e nella nebbia misurati a queste lunghezze d’onda. Se la forza di questo nuovo getto è correlata a questo schema stratosferico oscillante, possiamo aspettarci che destinato a cambiare radicalmente nei prossimi due o quattro anni”, mi ha assicurato Fletcher, un membro del team universitario di Leicester, nel Regno Unito.

“È sorprendente per me che dopo anni passati a monitorare le nuvole e i venti di Giove da molti osservatori, abbiamo ancora così tanto da imparare su Giove, e caratteristiche come questa potrebbero rimanere nascoste fino a quando queste nuove immagini NIRCam non verranno scattate nel 2022”, ha aggiunto Lee. . Fletcher.

Ricordiamo che il James Webb Space Telescope è un programma internazionale guidato dalla NASA insieme all’Agenzia spaziale europea e all’Agenzia spaziale canadese.