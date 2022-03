Qualcomm avrebbe annunciato Snapdragon 8 Gen 1+ a maggio

Dall’annuncio del chipset Snapdragon 8 Gen 1, le voci hanno turbinato su una leggendaria versione “+”, che sarà prodotta utilizzando il nodo 4nm di TSMC, piuttosto che Samsung – e questo ha alimentato molte speculazioni sullo Snapdragon 8 Gen 1+ essendo meno incline al surriscaldamento e alla limitazione delle prestazioni, è un fratello in più, poiché il processo TSMC a 4 nm è ampiamente salutato come più efficiente.

Oggi, una fonte solitamente affidabile ci dice che il nuovo SoC sarà ufficiale a maggio. È logico che i dispositivi con cui stanno lavorando possano essere annunciati subito dopo, quindi se ciò si ferma, aspettati che i primi telefoni Snapdragon 8 Gen 1+ vengano svelati prima della fine di maggio e saranno disponibili a giugno. L’elenco dei clienti di prima fase include Lenovo, Motorola, OnePlus e Xiaomi.

Il numero di modello Snapdragon 8 Gen 1 è SM8450 e l’8 Gen 1+ sarà ovviamente identificato come SM8475, il che indica che Qualcomm si aspetta sicuramente che sia un notevole passo avanti rispetto a suo fratello.

Nello stesso periodo appariranno anche i nuovi chip della serie 7 e questi, come l’8 Gen 1+, sono già nelle mani dei produttori di smartphone per i test e la preparazione per il lancio del prodotto.

