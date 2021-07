Qualche parola sull’imprenditoria sociale – TrikalaVoice

Durante i molti mesi di interazione che abbiamo avuto con molte aziende sociali di tutta la Grecia, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare un lato completamente diverso del business. Per queste persone, l’imprenditorialità è molto più di un semplice profitto. È il potere della cooperazione, la gioia della creatività e dell’innovazione, l’integrazione interiore raggiunta attraverso il contributo sociale e la speranza del cambiamento nel mondo. Non solo credono in questo cambiamento, ma sono anche disposti a farlo con tutte le loro forze, perché hanno un legame molto più forte con la loro iniziativa imprenditoriale.

In conclusione, concludiamo che l’imprenditoria sociale è uno strumento molto promettente per la crescita economica e il progresso sociale nel secolo che stiamo attraversando, con le sue sfide, molte delle quali sono vitali per l’umanità. Infatti, insegnarlo in classe è un prerequisito per ciascuno dei bambini per comprendere l’importanza e la funzione dell’imprenditoria sociale nelle società di oggi e per sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali con l’obiettivo di un futuro sostenibile.