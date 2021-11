PSG: competizione con Navas, Donnarumma non è completamente a suo agio – calcio

Arrivato liberamente dal Milan, Gianluigi Donnarumma non è ancora titolare indiscusso del Paris Saint-Germain. Il portiere italiano ha brevemente accennato alla competizione con Keylor Navas per la posizione numero uno.

Donnarumma sta aspettando il suo tempo a Parigi.

I rally con la sua selezione sono sempre molto apprezzati da Gianluigi Donnarumma (22), soprattutto dopo la vittoria della squadra italiana all’Euro. Ma anche e soprattutto perché il portiere transalpino è intoccabile con la Squadra Azzurra. Cosa molto meno vera al Paris Saint-Germain, dove l’ex gloria del Milan deve gomito a gomito con Keylor Navas per la posizione di numero uno.

Una situazione insolita per Donnarumma

Al microfono di TNT Sports, il campione europeo ha parlato di questa competizione, non sempre difficile da gestire. Concretamente, questo non disturba i miei servizi. A volte mi confonde perché non è facile, perché come hai detto tu sono sempre stato il titolare , ha spiegato l’ultimo baluardo del club della capitale.

Chi è sempre stato considerato un giocatore unico e un potenziale titolare fin dall’inizio della sua carriera ha inevitabilmente faticato ad adattarsi a questo nuovo ruolo. A volte fa male stare in panchina, ma sono tranquillo e sono sicuro che la situazione si risolverà da sola. , tuttavia, temporisDonnarumma.

Donnarumma ha giocato la maggior parte delle partite importanti

Dall’inizio dell’esercizio, il numero 50 del PSG ha comunque giocato le partite più prestigiose della sua squadra. A parte lo shock del Marsiglia, è stato lui a prendere il suo posto in gabbia contro Lione, Manchester City, Rennes, Lipsia e Lille. Un indizio sulla possibilità di un’acquisizione? Risposta nelle prossime settimane e mesi.

