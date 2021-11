Badreddine Gammoudi: Mohamed Salah Ltifi ha venduto rame radioattivo all’Italia, e lo sapevamo… (Documento)

Attraverso







Sappiamo qualcosa in più sui pesanti fardelli che gravano sul deputato Mohamed Salah Ltifi, secondo il deputato e presidente della commissione parlamentare per la riforma amministrativa, il buon governo e la lotta alla corruzione, Badreddine Gammoudi. Quest’ultimo ha rivelato l’11 novembre, sulle antenne di una radio privata, che Ltifi è accusata di aver esportato in Italia un container imbottito di rame radioattivo.

Non solo: Gammoudi afferma di aver pubblicizzato questo tema dallo scorso maggio, con “prove a sostegno“. Inoltre sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un documento dal quale emerge chiaramente che le autorità italiane avevano disposto il rimpatrio in Tunisia delle merci tossiche…

Per quanto riguarda il possibile coinvolgimento dell’ex ministro dell’Ambiente Chokri Ben Hassine in questo sinistro commercio, Gammoudi ha affermato di non essere in grado di dimostrarlo…

Cosa sta succedendo in Tunisia?

