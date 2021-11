Il vino naturale italiano protagonista alla fiera Vini di Vignaioli di Parigi

Spronata da Christine Marzani, alla quale dobbiamo molto per l’arrivo del vino naturale italiano in Francia, la fiera Vini di Vignaioli, dedicata alla popolare bevanda, torna a Parigi per una tanto attesa 5a edizione! Appuntamento all’Espace Paradis il 5 e 6 dicembre per celebrare come dovrebbe il patrimonio transalpino.

Buon vino e bella gente

Due giorni di festa e 80 viticoltori per diverse centinaia di referenze, ecco in sintesi cosa ci aspetta a Vini di Vignaioli. Lo spettacolo, creato a Fornovo nel 2002, è stato esportato in Francia nel 2016 e da allora ha deliziato gli appassionati parigini del vino naturale. Oltre ai loro prodotti, i viticoltori italiani condivideranno volentieri le loro storie e il loro know-how con i visitatori! Selezionati tramite una carta molto specifica, saranno lì per aiutarti a scoprire e degustare il vino naturale in tutti i suoi aspetti.

L’Italia sotto i riflettori dal Piemonte alla Sicilia

Toscana, Emilia-Romagna o Puglia, tutte le regioni dell’artigianato transalpino saranno rappresentate attraverso il vino, ma non solo… Anche i produttori italiani hanno pensato di far luce sulle loro piccole specialità culinarie biologiche. Troveremo così una sfilza di piccoli piatti da gustare in viaggio dopo una piccola mongolfiera! Infine, per completare questo viaggio attraverso La Botte, sarà possibile ammirare i lavori dei “wine designer” e consultare i libri sul prodotto di punta della manifestazione!

Un bel programma per un evento altrettanto importante. A presto !

Vini di Vignaioli – 5 e 6 dicembre 2021 – 7, rue de Paradis, 75010

