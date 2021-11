Prove di caduta. Gli All Blacks cambiano tutta la formazione, Italia con Garbisi in 10

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Richie Mo’unga e Damian McKenzie partiranno con gli All Blacks per affrontare l’Italia a Roma. (© Icona Sport)

L’allenatore di Tutti neri, Ian Foster, ha deciso di realizzare un grosso giro d’affari per far fronte alItalia a Roma questo sabato 6 novembre 2021 (14:00). Ha infatti completamente rivisto il suo XV titolare, cambiando tutti i giocatori vittoriosi contro il Galles (16-54) la scorsa settimana.

Ma si può parlare di un bis? Al contrario, quando vedremo che il gioco sarà guidato da Richie Mounga, da cui sarà composto il triangolo di attacco Damien mckenzie, Sevu Reece e Ponte Georges, dove Dan Coles e Sam cane fanno il loro ritorno nel branco neozelandese. La seconda riga Signore Josh, a 19 anni, sperimenterà il suo primo mandato con gli All Blacks, per la sua seconda selezione. Capitano per questo tour, Sam Whitelock prenderà il suo posto in panchina.

“Abbiamo trascorso una settimana fantastica a Roma. È molto incoraggiante essere in questa città e, anche se non possiamo uscire quanto ci piace, è fantastico introdurre i giocatori a una nuova cultura, e questo fa parte della generazione di energia in una squadra quando sei in tournée, “ha detto Ian Forster. Da notare che gli All Blacks non hanno mai perso contro l’Italia in 15 scontri.

La composizione degli All Blacks contro l’Italia XV iniziale: McKenzie; Reece, Ennor, Tupaea, Pont; (o) Mo’unga, (m) Weber; Canna, Sotutu, Jacobson; Signore, vedi; Lomax, Coles, Bower.

Alternativi: Aumua, De Groot, Tuungafasi, Whitelock, Frizell, Christie, Havili, J. Barrett.

Torna per una settimana pic.twitter.com/msdL4HnYva – All Blacks (@AllBlacks) 4 novembre 2021

Italia: Garbisi in 10, Minozzi indietro

Dalla parte diItalia, tre giocatori che giocano nella Top 14 avranno il privilegio di affrontare gli All Blacks: il debuttante del Montpellier, Paolo Garbisi, guiderà la partita della Squadra Azzurra, il Bordeaux Federico mori partirà sulla fascia destra, mentre il pilastro di Brive, Pietro ceccarelli inizierà la partita sulla panchina dei sostituti.

Da notare anche il ritorno nelle retrovie del falò, Matteo Minozzi, la cui ultima selezione risale a novembre 2020 contro il XV di Francia.

La composizione dell’Italia contro gli All Blacks Il XV titolare: Minozzi; Mori, Brex, Zanon, Ioanne; (o) Garbisi, (m) Varney; Giammarioli, Lamaro, Negri; Susi, Fusore; Riccioni, Lucchesi, Fischetti.

Supplenti: Bigi, Nemer, Ceccarelli, Cannone, Ruzza, Steyn, Braley, Canna.

L’incontro sarà seguito in diretta il canale L’Equipe, che trasmetterà 6 riunioni non crittografate questo autunno.

