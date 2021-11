RUGBY. Gli All Blacks atomizzano l’Italia e battono un record mondiale

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Sevu Reece trafigge la difesa italiana (© screenshot della serie delle nazioni autunnali)

Non è stato fino alla seconda metà di vedere il vero volto degli All Blacks questo sabato. Indolenti e goffi nel primo periodo, i Maori erano i loro peggiori nemici moltiplicando le colpe e gli attaccanti.

Ma grazie ai loro attaccanti, hanno ricominciato a dominare e infine ad avanzare. Il punteggio finale è definitivo con questo graffiante 47-9. Con il suo doppio, Dane Coles è stato eletto migliore in campo. Anche Sevu Reece si è distinto con questo saggio.

RECORD DEL MONDO | Sevu Reece ci porta a 9️⃣3️⃣ per l’anno e stabilisce un nuovo record per i test dei test segnati in un anno solare 👊🏽 ?? @skysportnz #ITAvNZL pic.twitter.com/lYCLZIy5u3 – All Blacks (@AllBlacks) 6 novembre 2021

Un record mondiale per gli All Blacks

Il test di Sevu Reece stabilisce un nuovo record mondiale per i tre volte campioni del mondo. La Nuova Zelanda è la prima nazione nella storia a registrare 93 prove in un anno solare.

E per le prove lo Stadio Olimpico di Roma era servito. In totale, i compagni di squadra di Richie Mo’unga ne hanno segnati 7. Anche il sostituto di Dane Coles Asafo Aumua ha segnato due gol. Un grande giorno per le prostitute.

