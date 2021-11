I nostri consigli per preparare un vero ragù alla bolognese in italiano

Parliamo spesso degli errori che facciamo quando prepariamo la pasta alla carbonara, ma dimentichiamo quelli (imperdonabili per gli italiani) che facciamo tutti quando prepariamo il famoso ragù alla bolognese… imbroglio, ecco i nostri consigli per preparare alla perfezione il ragù alla bolognese!

Un po’ di storia…

In Francia come in Italia, gli spaghetti alla bolognese, ci piacciono. Sono facili, abbastanza veloci da preparare e piacciono anche ai bambini… Ma abbiamo paura di deludervi, questa ricetta non esiste. Sorpreso? In realtà quello che si chiama ragù è un ragù di carne bollita, che è una ricetta bolognese. Questo ragù viene spesso servito con delle belle tagliatelle, o dei tortellini!

Scegli la carne giusta

Per essere sicuri di fare il giusto ragù alla bolognese come gli italiani, bisogna scegliere la carne giusta. Niente vitello o maiale… Ma carne macinata! La carne occupa un posto molto importante nella ricetta. Scegli carne macinata di qualità: se puoi, acquistala dal macellaio! Possiamo aggiungere un ingrediente, secondo alcune ricette italiane: la pancetta. Questo salume aggiungerà grasso extra e sapore alla tua salsa. Tagliatela a cubetti piccoli per incorporarla al vostro sugo, senza occupare troppo spazio.

Un accenno di vino…

Per avere una salsa molto densa e dal gusto potente, gli italiani aggiungono il vino. Rosso o bianco… E’ come meglio credi, ma noi consigliamo il vino rosso, che darà alla salsa un effetto leggermente sciropposo. È delizioso !

Soprattutto, non una verdura qualsiasi!

Alcune ricette italiane non hanno verdure, ma se vuoi aggiungerne un po’, non limitarti ad aggiungerle. Gli unici che dovrai scegliere sono carote, cipolle e sedano. Una volta che questi ingredienti sono tornati nella padella con la carne e il vino è evaporato bene, potete aggiungere la polpa o la passata di pomodoro. È questo che darà più significato alla ricetta, perché fa parte dei cibi liquidi che creano la salsa. Affinché abbia effetto al 100%, deve essere lasciato sobbollire per qualche ora…

Fai sobbollire la tua salsa

Un altro passaggio molto importante: la cottura. Se i francesi vedono la pasta alla bolognese come un piatto espresso che si prepara quando non si ha necessariamente voglia di cucinare, è in un modo completamente diverso che gli italiani preparano questa ricetta. Infatti il ​​ragù alla bolognese ha bisogno di sobbollire per una buona mezza giornata per essere perfetto. A fuoco lento, ovviamente! Questa lunga cottura permette al sugo di ridurre e concentrare tutti i sapori del cibo nel piatto.

Scegli la pasta giusta



Una volta che il ragù alla bolognese è pronto per essere gustato, bisogna scegliere il suo accompagnamento. E cosa amano gli italiani più di ogni altra cosa? Pasta ! Come al solito, cuocere la pasta a parte in acqua bollente. E non solo qualsiasi! Scegli paste grandi come tagliatelle o lasagne, in modo che il sugo possa assorbirsi bene.

Per semplificarvi le cose, vi sveliamo la nostra ricetta preferita del ragù alla bolognese… Buon appetito!