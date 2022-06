Los Angeles, stato unito Un truffatore britannico incarcerato negli Stati Uniti giovedì è costato agli investitori più di 8 milioni di dollari per “vecchie scorie” – rifiuti minerari senza valore.

Michael Godfrey, 80 anni, vendeva tonnellate di scarti minerari di rame, dicendo alle vittime che contenevano metalli preziosi.

La Minerals Acquisition Company da lui co-fondata in California depositava “certificati di proprietà” per ogni acquisto di un materiale che chiamava “vecchie scorie” e giurava che presto ci sarebbe stato un modo per eliminare i metalli preziosi dai rifiuti.

Ma il Dipartimento di Giustizia, che ha perseguito Godfree, dice che non esisteva un simile processo commercialmente valido e, comunque, Godfree non possedeva nemmeno la maggior parte delle scorie che stava vendendo.

“Godfree non era altro che una frode glorificata”, hanno scritto i pubblici ministeri nel memorandum di condanna.

“fuori uso, [Godfree] Stava vendendo nient’altro che sporcizia senza valore (che generalmente non possedeva) insieme a un “processo” inesistente per estrarre valore dalla sporcizia.

“Non sorprende che nessun singolo acquirente vittima abbia mai visto un ritorno sul proprio acquisto prima.”

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti John A. Godfree Kronstadt, con sede in California, per tre anni e gli ha ordinato di pagare più di $ 8,3 milioni di risarcimento.

