Presentazione e profilo dell’ottava tappa

Il secondo weekend del Giro 2021 inizierà con una tappa di mezza montagna. Tracciato tra Foggia e Guardia Sanframondi per oltre 170 chilometri, sarà in parte collinare ma soprattutto terminerà in collina. A parte una grossa sorpresa, questa difficoltà finale sarà decisiva per determinare il nome del vincitore e potrebbe anche causare qualche distacco tra i corridori che giocano la classifica generale.

Fino a quando la strada non sale, i primi 30 chilometri saranno abbastanza pianeggianti. Questo è quando ci sarà una salita di 3,9 km al 6,3%, che potrebbe eventualmente consentire lo sviluppo di una fuga se non lo fosse già. Quindi, i corridori scenderanno in quota prima di riprendere a passo d’uomo un tratto in salita. Questo li porterà a più di 700 m di altitudine, ma senza percentuali impressionanti da attraversare.

Dopo aver superato la boa di metà percorso, sarà il momento di affrontare la salita più lunga della giornata. È la Bocca della Selva (19 km al 4,6%). Classificata nella seconda categoria, questa difficoltà non presenta percentuali significative. E per una buona ragione, il chilometro più ripido è al 7%. Difficile quindi aspettarsi una vera schiumatura. In cima ci saranno poco meno di 50 chilometri. Una parte molto ampia sarà fatta a velocità costante poiché una discesa e un falso piano in discesa ti permetteranno di arrivare velocemente negli ultimi chilometri. A poco più di 3 chilometri dalla fine partirà il dosso finale, quello della Guardia Sanframondi con pendenza media del 6,5% e che è regolare. Qualcosa non solo adatto per alpinisti puri.

Segui in diretta l’ottava tappa del Giro

Il Seguirà l’ottava tappa del Giro d’Italia questo sabato, 15 maggio, in diretta e integralmente su Eurosport Player. Dalle 12:35, Guillaume di Grazia, Jacky Durand e Steve Chainel saranno nei commenti per aiutarti a vivere questa giornata di gare.

I favoriti dell’8a tappa – # Giro104

*** Diego Ulissi, Matteo Fabbro, Matej Mohoric

** Felix Grosschartner, Dario Cataldo, Alberto Bettiol, Bauke Mollema, Jonathan Klever Caicedo

* Rémi Cavagna, Luis Leon Sanchez, Tony Gallopin, Gianluca Brambilla, Gorka Izagirre, Patrick Bevin

